Papa Lav okuplja holivudsku elitu: Evo šta je razlog

Izvor: B92, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia ||

Oko trideset holivudskih zvezda sastaće se s papom Levonom ovog vikenda, uključujući glumce Kejt Blanšet, Krisa Pajna i Adama Skota, saopštio je Vatikan.

Posebnoj audijenciji u Vatikanu sa papom Lavom, prvim papom iz Sjedinjenih Američkih Država, pridružiće se i oskarovci reditelji Spajk Li, Džordž Miler i Gas Van Sant.

Papa je "izrazio želju da produbi dijalog sa svetom filma, istražujući mogućnosti koje umetnička kreativnost nudi misiji Crkve i promociji ljudskih vrednosti", navodi se u saopštenju Vatikana.

Švarceneger nazvao papu Lava XIV "akcionim herojem"
Ovakvi događaji često uključuju visoko rangirane katoličke kardinale, ali retko uključuju holivudske zvezde.

Međutim, pokojni papa Franjo bio je u Vatikanu u junu 2024. godine domaćin događaja za komičare, uključujući američke voditelje kasnovečernjih emisija Konana O’Brajena, Stivena Kolbera i Džimija Falona.

Među ostalima koji će učestvovati na subotnjem događaju s Levonom su glumci Alison Bri, Dejv Franko i Vigo Mortensen, te reditelji Džoana Hog, Toni Kej i Džuli Tejmor.

