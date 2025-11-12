AKTUELNO

RUSKO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Rusija spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom u Istanbulu!

"Kijev je trenutno stavio pregovore na pauzu. Turski predstavnici ih više puta zvali na nastavak. Ruski tim je spreman za ovo; lopta je na strani Ukrajine", rekli su iz ruskog MSP

Moskva je spremna da nastavi pregovore sa Kijevom u Istanbulu, ali je odluka na ukrajinskoj strani.

Ovo je danas saopštio Aleksej Poliščuk, šef Drugog odeljenja u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Diplomata je podsetio da su prethodno u Istanbulu održane tri runde direktnih razgovora sa ukrajinskim predstavnicima - 16. maja, 2. juna i 23. jula.

Napomenuo je da su, uprkos teškoj prirodi razgovora, strane uspele da postignu značajne sporazume o humanitarnim pitanjima, uključujući razmenu zarobljenika velikih razmera, repatrijaciju tela poginulih i povratak civila.

"Kijev je trenutno stavio pregovore na pauzu. Turski predstavnici su više puta pozivali dođu na nastavak. Ruski tim je spreman za ovo; lopta je na strani Ukrajine", rekao je Poliščuk u intervjuu za TASS .

Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke "Savez slobode", pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku teritoriju i vrati se diplomatskim pregovorima.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju poteškoća u pokušaju da ubede Volodimira Zelenskog da prestane da ometa mirno rešenje.

