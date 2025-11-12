BOLEST X NAJVEĆA PRETNJA PO ČOVEČANSTVO Može da bukne sutra! Naš čuveni epidemiolog upozorava: Smrtnost će biti OGROMNA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je još 2018. godine, i pre pojave kovida 19, na listu potencijalnih pretnji stavila bolest "iks" (x), o kojoj se i danas, malo zna. Kako pojašnjavaju epidemiolozi, bolest iks širiće se brzinom aviona, a kada je reč o tome kada će izbiti pandemija, to može da se desi sutra, a može i za 100 godina.

Kako za "Blic" objašnjava epidemiolog Zoran Radovanović, bolest se označava sa "x" jer se još uvek ne zna uzročnik.

Scenario bi bio sličan kao sa koronom, počelo bi od nepoznatog uzročnika, proširilo se na čoveka, a onda dalje na ostatak ljudske populacije i nastala bi pandemija sa velikim procentom smrtnosti!

"Označavamo je za "x" jer ne znamo trenutno šta je. Ima nekoliko mogućih uzročnika, postoji opšti profil bolesti, ali ne i konkretan. Najverovatnije će doći iz životinjskog sveta. Da bi nastala pandemija, otpornost čoveka na tu bolest mora biti na nuli i onda bi nastao ršum. Ako imamo antitela, imunitet i vakcine onda pandemije nema", navodi on za "Blic".

Da bi došlo do pandemije mora da postoji novi uzročnik koji nam je do tada bio nepoznat i u tom slučaju sledi masovno oboljevanje.

"Ipak, postoji i nekoliko kandidata koji mogu da uzrokuju bolest "x", a da smo već za njih čuli, samo da se pojave u drugoj varijanti. Na primer, to može biti i ptičiji grip, iako je kod njega olakšavajuća okolnost to što se teško prenosi na čoveka, ali ukoliko se pojavi nova varijanta prenos može postati lakši", navodi epidemiolog.

Kako dodaje, ukoliko dođe do toga da se ptičiji grip lako prenosi sa životinje na čoveka smrtnost se povećava na 50 odsto.

"Ako dođe do toga da mutira i prenosi se sa čoveka na čoveka tu odmah nastaje pandemija", navodi dr Radovanović.



"Neizvesnost je velika jer ne znamo šta može biti uzročnik. Kada i od čega će nastati - to će biti iznenađenje. Zbog toga moramo biti na oprezu, moramo imati rezerve maski, opreme, vakcina... Najveća pretnja čovečanstvu je virus, a ne nuklearni rat ili meteor", zaključuje naš sagovornik i napominje da trenutno mesta panici nema.

Autor: D.Bošković