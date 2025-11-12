AKTUELNO

Svet

SANDRU UBIO SIN KUHINJSKIM ČEKIĆEM ZA MESO! Prekorila ga zbog trošenja novca, on je KRVNIČKI udario 10 puta: Posle zločina pozvao drugara u kuću, pa njeno telo stavio u KOFER

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com ||

Mark F. (21) ubio je svoju majku Sandru kuhinjskim čekićem za meso i njeno telo stavio u krovni kofer za automobil. On je zbog ubista toga je izveden pred Okružni sud u Rotvajlu. Sudsko veće ga je u sredu osudilo na sedam godina zatvora po zakonu o maloletnim prestupnicima, iako ima 21 godinu. Prema navodima tužilaštva, nakon smrti svog oca 2022. godine, Mark je potrošio porodičnu imovinu. Kada je majka to otkrila, došlo je do svađe.

Sandra F. se oko 15 časova vratila kući s posla. Bila je besna jer kirija nije bila plaćena, a njen bankovni račun je bio blokiran.

Tužiteljka je navela:

- Majka je sinu zapretila da će mu oduzeti ovlašćenje nad računima. To ga je razbesnelo i razljutilo.

Prijatelj nije znao da je leš u sobi

Prema optužnici, Mark F. je deset puta udario majku čekićem za meso po glavi. Nakon ubistva otišao je u kupovinu i doveo prijatelja u stan, dok je telo njegove majke ležalo u spavaćoj sobi.

Kasnije je iz garaže doneo krovni kofer i u nju stavio telo majke. Tokom pokušaja da je iznese, kutija se zaglavila na ulazu u podrum zgrade.

Policija pronašla telo

Dan nakon ubistva, Sandra F. je prijavljena kao nestala. Policajci su otkrili zaglavljen kofer sa njenim telom unutra. Mark F. je odmah uhapšen. Na putu do policijskog automobila pitao je:

- Šta će sad biti sa mnom? Šta će sad biti s njom? Mogu li još jednom da je vidim?.

Rekao je da je neposredno pre zločina pekao krompiriće i pileći file, i da je u trenutku kada je majka stigla kući još u ruci držao čekić za meso. Majka je tada počela da viče i ošamarila ga, nakon čega je on, navodno, zbog panike i straha počeo da udara.

Autor: D.Bošković

#Kofer

#Ubistvo

#sandra

#sin

#čekić za meso

POVEZANE VESTI

Svet

UBIO DEVOJKU, NJENO TELO SPAKOVAO U KOFER, PA NOSIO PO GRADU: Oglasila se mama nesrećne Ester Koveš i otkrila kroz kakvu AGONIJU prolazi

Svet

Zadavio surpugu, pa je strpao u kofer i bacio u reku! Ubio je dok je bila usred video poziva sa dečkom

Hronika

UBIO BRATA SEKIROM KOD ŽITORAĐE: Krvoproliću prethodila svađa, oteo mu nož i udario ga u POTILJAK!

Svet

SIN SEKIROM UBIO MAJKU! Užas kod Segedina, dečak prethodno napravio listu za odstrel

Hronika

UBICA OCA OSUĐEN NA DVE DECENIJE ROBIJE! Subotičanin presudio ocu, pa ga zavio u krpe i čarape

Region

UŽAS U BOSNI: Muškarac OSUĐEN na 12 godina zbog OBLJUBE žene sa mentalnim poteškoćama, ona ZATRUDNELA!