SANDRU UBIO SIN KUHINJSKIM ČEKIĆEM ZA MESO! Prekorila ga zbog trošenja novca, on je KRVNIČKI udario 10 puta: Posle zločina pozvao drugara u kuću, pa njeno telo stavio u KOFER

Mark F. (21) ubio je svoju majku Sandru kuhinjskim čekićem za meso i njeno telo stavio u krovni kofer za automobil. On je zbog ubista toga je izveden pred Okružni sud u Rotvajlu. Sudsko veće ga je u sredu osudilo na sedam godina zatvora po zakonu o maloletnim prestupnicima, iako ima 21 godinu. Prema navodima tužilaštva, nakon smrti svog oca 2022. godine, Mark je potrošio porodičnu imovinu. Kada je majka to otkrila, došlo je do svađe.

Sandra F. se oko 15 časova vratila kući s posla. Bila je besna jer kirija nije bila plaćena, a njen bankovni račun je bio blokiran.

Tužiteljka je navela:

- Majka je sinu zapretila da će mu oduzeti ovlašćenje nad računima. To ga je razbesnelo i razljutilo.

Prijatelj nije znao da je leš u sobi

Prema optužnici, Mark F. je deset puta udario majku čekićem za meso po glavi. Nakon ubistva otišao je u kupovinu i doveo prijatelja u stan, dok je telo njegove majke ležalo u spavaćoj sobi.

Kasnije je iz garaže doneo krovni kofer i u nju stavio telo majke. Tokom pokušaja da je iznese, kutija se zaglavila na ulazu u podrum zgrade.

Policija pronašla telo

Dan nakon ubistva, Sandra F. je prijavljena kao nestala. Policajci su otkrili zaglavljen kofer sa njenim telom unutra. Mark F. je odmah uhapšen. Na putu do policijskog automobila pitao je:

- Šta će sad biti sa mnom? Šta će sad biti s njom? Mogu li još jednom da je vidim?.

Rekao je da je neposredno pre zločina pekao krompiriće i pileći file, i da je u trenutku kada je majka stigla kući još u ruci držao čekić za meso. Majka je tada počela da viče i ošamarila ga, nakon čega je on, navodno, zbog panike i straha počeo da udara.

Autor: D.Bošković