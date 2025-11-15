AKTUELNO

Svet

STRAVIČNA EKSPLOZIJA, RAZNETA POLICIJSKA STANICA! Delovi tela leteli 200 metara daleko! Devetoro MRTVIH, 29 ranjeno! Novi pokolj u Indiji! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Snažna eksplozija odjeknula je u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmira, a eksplodirao je zaplenjeni eksploziv. Devet osoba je poginulo, 29 ranjeno.

Najmanje devet osoba je poginulo, a 29 ranjeno kada je hrpa zaplenjenog eksploziva eksplodirala u policijskoj stanici u indijskom delu Kašmirakasno u petak, rekli su policijski izvori, nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila u Nju Delhiju poginulo osam osoba.

Većina žrtava bili policijski službenici

Većina poginulih bili su policijski službenici, među kojima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv, rekli su izvori koji nisu želeli da budu imenovani. Neki od povređenih su u kritičnom stanju.

- Identifikacija tela još je u toku jer su neka potpuno izgorela - rekao je jedan od izvora.

- Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki delovi tela pronađeni oko obližnjih kuća, oko 100-200 metara od policijske stanice - kažu izvori.

Napetosti u regiji

Eksplozija se dogodila četiri dana nakon smrtonosne eksplozije automobila u indijskoj prestonici Nju Delhiju u kojoj je poginulo najmanje osam ljudi u "terorističkom incidentu", kako ga je nazvala vlada.

Komšije Indija i Pakistan, koji poseduju nuklearno oružje, decenijama povremeno ratuju oko sporne regije Kašmir, na koju obe zemlje u celosti polažu pravo, a u kojoj svaka delimično vlada.

Autor: A.A.

#Eksplozija

#Indija

#pokolj

#policijska stanica

