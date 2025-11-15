AKTUELNO

Svet

MEDVEDI USMRTILI 13 OSOBA, VLADA OČAJNA: Bivši vojnici i policajci pozvani u pomoć, situacija je ALARMANTNA

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/C. Loberg/National Park ||

Medvedi su od aprila ubili 13 ljudi širom Japana, što je najveći broj žrtava u jednoj godini do sada, penzionisane policajce i bivše vojnike u pomoć pozvala vlada Japana


Japanska vlada pozvala je penzionisane policajce i bivše vojnike da pomognu u zaštiti javnosti od sve češćih napada medveda, objavili su lokalni mediji.

Vlada je uputila poziv nakon što se suočila sa nedostatkom iskusnih lovaca, objavio je list Asahi Šimbun.

Japan je ranije ublažio stroge zakone o vatrenom oružju kako bi policajcima omogućio da koriste puške protiv medveda.

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, medvedi su od aprila ubili 13 ljudi širom zemlje, što je najveći broj žrtava u jednoj godini do sada.

Broj susreta medveda sa ljudima raste iz godine u godinu.

Stručnjaci kažu da je to zbog smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, napuštanja poljoprivrednog zemljišta i zato što gladni medvedi sve više ulaze u stambena područja, objavila je Srna.

Vlada je uputila poziv nakon što se suočila sa nedostatkom iskusnih lovaca, objavio je list Asahi Šimbun.

Autor: D.Bošković

#Policajci

#Vlada

#alarmantno

#medvedi

#vojnici

POVEZANE VESTI

Region

Preminula još jedna osoba od posledica požara u Domu penzionera u Tuzli: Ukupan broj žrtava porastao na 13

Društvo

STIŽE POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI! Vlada odlučila: Za Sigurnu kuću i Prihvatilište 13 miliona dinara

Društvo

Ova zarazna smrtonosna bolest 'nadmašila' i koronu: Evo koji su simptomi i kakva je situacija u Srbiji

Svet

NOVA KOVID VARIJANTA VIRUSA HARA SVETOM! Vlada UPOZORAVA na maske, vakcine i oprez: Evo šta znači za TURISTE i da li su putovanja ograničena

Ostali sportovi

UŽAS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Povraćao ispred publike, a onda se srušio na zemlju i previjao od bolova! Hitna pomoć odmah reagovala! (VIDEO)

Horoskop

Postoji 13. horoskopski znak: Ophiuchus - Znak koji vlada zmijom i ima mističnu moć!