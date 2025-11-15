Poznati čitač Tarot karata otkrio sve tajne kralja Čarlsa III i ostavio svet u neverici: Evo kakva ga budućnost čega i da li mu se bliži kraj

Matrica sudbine je moćno oruđe za samospoznaju zasnovano na vašem datumu rođenja i 22 Velikih arkana Tarota. Svaki broj predstavlja energiju koju možemo doživeti pozitivno ili negativno. Matrica podseća na balansni točak, jer ćemo se, dovodeći svoje živote u harmoniju, osećati istinski srećno.

Koristeći matricu sudbine, možemo saznati apsolutno sve o osobi: ko je bila u prošlim inkarnacijama, ko je sada, gde se oseća najudobnije, ko joj je odgovarajući partner i profesija, njeno zdravlje i još mnogo toga. Elvira Smbatjan, čitač Tarota, otkirva šta se krije iza fasade jedne od najpopularnijih ličnosti na svetu — kralja Čarlsa III.



Opšti portret Čarlsa III

Karlov portret pokazuje energetski nivo 14, što ukazuje da je on osoba sa osetljivom, nežnom i senzibilnom dušom. Takvi ljudi su po prirodi veoma kreativni, topli i blagi. Imaju svetlu energiju i povezani su sa višim silama. Dobri su psiholozi i harmonizatori prostora. Oni sa ovom energijom deluju skromno i dobrodušno.



Uprkos njegovoj spoljašnje slatkoj ličnosti, kraljev portret otkriva program osvete i „više godina“ (14-5-9) — ova kombinacija sugeriše da monarh postiže svoje ciljeve po svaku cenu i ima nekonvencionalan način razmišljanja. On je racionalan, orijentisan na pobedu i spreman da nadmudri svakoga. Dobro kontroliše svoje emocije.



Karmički rep

Ova kombinacija energija sugeriše da Čarls III nije uspeo da ostvari svoje talente u svojoj prethodnoj inkarnaciji i izabrao je dosadan život. Radio je za novac. Drugo moguće značenje je da je rasipao talente drugih i patio od ponosa. U ovoj inkarnaciji, kralj možda ostvaruje sebe kroz svoju decu ili je takođe nerado otkrivao svoje talente. Možda se plaši kritike i zamerki ( videti takođe: Test: Da li imate karmičke dugove? ).



Zona udobnosti

13. Arkana: energija transformacije i ponovnog rođenja

Kralj Velike Britanije ima 13. arkanu u svojoj zoni udobnosti, što sugeriše da će ga uvek privlačiti rizik i stalne promene. Ponekad čak može i sam stvarati rizične situacije. Ovi ljudi su hrabri i ne plaše se izazova i radikalnih promena. Mrze dosadan posao. Aktivni su i vole ekstremne sportove. Oni su reorganizatori, bukvalno stvoreni da unesu promene u živote drugih. Njihov život je ciklus: staro se završava, nešto potpuno novo počinje. Takođe imaju prigušen strah od smrti.



Zona talenata

Čarls III je snažan čovek, i fizički i energetski. Vredan je, inspirativan i sposoban da vodi druge. Kralj brzo vraća snagu i dugo ostaje bezvremen. Poseduje odličnu intuiciju. Monarh je veoma kreativna osoba. Zna kako da stvori lepotu i udobnost oko sebe. Zna kako da voli i bude voljen. Dobar je u izgradnji i harmonizovanju odnosa. Zna kako da se predstavi u javnosti, ima dobar ukus i zadovoljstvo je biti u njegovom društvu. Njegova energija može da ohrabri druge. Bukvalno je stvoren da bude poznata i živopisna ličnost, sposobna da vodi druge.

Samoizražavanje

Ova zona nam pokazuje kako se predstavljamo svetu, demonstrirajući svoje talente i potencijal. Kombinacija 9-6-15 je program strasti i bajki. Sugeriše da je kralj Velike Britanije talentovan čovek, sa živim umom i talentom za pisanje. Međutim, ako se neko ne izrazi kreativno, rizikuje da se protrati u promiskuitetu i moći. Generalno, monarh se izražava kroz odlične komunikacijske veštine, sposobnost da vidi lepotu u detaljima i kroz prenošenje znanja i mudrosti, kao i harizme. Moglo bi se reći da Čarls nikada nema nedostatak reči; govori živo i živopisno. Ponekad se čak može izraziti sarkazmom ili zajedljivim opaskama.

Ova zona otkriva kako naš mozak funkcioniše, naš način razmišljanja i naše razmišljanje. 5-17-22 predstavlja program akademskog znanja. Ove osobe poseduju duboko unutrašnje znanje. Pedantne su, konzervativne i često se drže sopstvenih mišljenja ili ustaljenih tradicija. Ne razmišljaju van svojih granica i često su uskogrude. Tvrdoglave su i ne prihvataju tuđa gledišta. Stoga je posebno važno da se Karl izrazi kroz kreativnost i promeni svoje navike.

Kralj ima snažne intelektualne sposobnosti. Brzo shvata informacije i dobro ih obrađuje. Mogao je biti dobar učitelj. Ima sujetan um, ali je kreativan. Sve vidi detaljno. Sposoban je da vizualizuje i sprovodi svoje planove kroz mentalne slike.

Zdravlje

Čarls III je verovatno patio od stomačnih ili gastrointestinalnih problema (jetra, slezina, pankreas ) tokom celog svog života. Moguće je da je imao i problema sa kičmom.

Periodi života

Čarls III trenutno proživljava 21. arkanu — priliku da proširi svoju svest i potraži nova rešenja za situacije. Preseljenje i sklapanje mira su takođe mogući. Ovo je vreme globalnih promena. Može ga savladati opsesija, strah ili druge jake emocije. Tokom ovog perioda može otkriti priče o prevarama ili obmanama. Zdravlje može biti narušeno nezdravim načinom života i prekomernom samorefleksijom.

Autor: D.Bošković