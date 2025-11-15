OLUJA KLAUDIJA ODNOSI ŽIVOTE! RAZORNO NEVREME U PORTUGALU: Na desetine ljudi povređeno u naletu tropskih vetrova, strašni snimci kruže mrežama (VIDEO)

AKTUELNO

Portugal se suočava sa razornim nevremenom.

Oluja Klaudija izazvala je poplave, blokirala puteve i ostavila bez struje više od 20.000 domaćinstava, posebno u regionu Setubal, južno od Lisabona.

Tragično, prve žrtve su već zabeležene – par penzionera starosti preko 80 godina pronađen je mrtav u svom domu. Uzrok smrti još nije poznat, ali noćne kiše verovatno su im onemogućile bekstvo.

Danas je tornado pogodio i grad Albufeiru na jugu zemlje. Vetar je uništio kamperska naselja i izazvao značajnu materijalnu štetu, a među poginulima je i 85-godišnja Britanka, potvrđeno je iz civilne zaštite. Hitne službe i dalje procenjuju razmere štete i pomažu pogođenim građanima.

Podsetimo, ovakvo ekstremno vreme pogodilo je i Južni Vels, gde je proglašena vanredna situacija, dok je veliki deo Engleske stavljen u stanje pripravnosti zbog hladnog talasa.

