OLUJA KLAUDIJA ODNOSI ŽIVOTE! RAZORNO NEVREME U PORTUGALU: Na desetine ljudi povređeno u naletu tropskih vetrova, strašni snimci kruže mrežama (VIDEO)

Portugal se suočava sa razornim nevremenom.
Oluja Klaudija izazvala je poplave, blokirala puteve i ostavila bez struje više od 20.000 domaćinstava, posebno u regionu Setubal, južno od Lisabona.
STORM CLAUDIA LEAVES TRAIL OF DEATH AND FLOODS ACROSS PORTUGAL AND UK
Storm Claudia has wreaked havoc across Europe: in Portugal, three people have died including an elderly couple in a flooded home and a British woman killed by a tornado in Albufeira.
More than 20…
Tragično, prve žrtve su već zabeležene – par penzionera starosti preko 80 godina pronađen je mrtav u svom domu. Uzrok smrti još nije poznat, ali noćne kiše verovatno su im onemogućile bekstvo.
En torno a las 10:00 horas de hoy, un tornado ha dejado numerosos daños materiales en un camping de #Albufeira, #Portugal. También se reportan decenas de heridos. Algunos medios también hablan de una posible víctima mortal.
Danas je tornado pogodio i grad Albufeiru na jugu zemlje. Vetar je uništio kamperska naselja i izazvao značajnu materijalnu štetu, a među poginulima je i 85-godišnja Britanka, potvrđeno je iz civilne zaštite. Hitne službe i dalje procenjuju razmere štete i pomažu pogođenim građanima.
Climate Awareness Nov 15
Flooding in Monmouth, #Wales, UK, Monnow River overflowed its banks
Flooding in Vila do Conde reg, #Portugal, storm Claudia
Flooding in Plampang, West Nusa Tenggara, #Indonesia
Lightning strikes on the Royal Clock Tower in Mecca, #SaudiArabia
Podsetimo, ovakvo ekstremno vreme pogodilo je i Južni Vels, gde je proglašena vanredna situacija, dok je veliki deo Engleske stavljen u stanje pripravnosti zbog hladnog talasa.
Autor: Iva Besarabić