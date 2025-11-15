PREVRNUO SE AUTOBUS SA 30 ŽENA! Krenule u manastir, 12 odmah prevezeno u bolnicu - Opisale trenutak užasa: Vozač je naglo skrenuo, nastala je PANIKA, posekle smo se na polomljeno staklo

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod Volosa u Grčkoj kada se autobus prevrnuo nasred puta. U autobusu je u trenutku bilo 30 žena koje su se uputile ka manastiru u Kanali, u oblasti Magnisija. Njih 12 je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama i nagnječenjima.

Prema svedočenjima povređenih, vozaču je iznenada na put istrčao pas, pa je naglo skrenu kako bi ga izbegao.

Zbog tog manevra vozilo je izašlo iz svoje trake, proklizalo po kolovozu i prevrnulo se.

- U deliću sekunde nestalo nam je svetlo pred očima. Vozač je počeo da pravi nagle manevre da izbegne psa i autobus je sleteo s puta. One koje su sedele na desnoj strani najviše su povređene jer je autobus pao u kanal, ali i zato što smo mi sa leve strane popadale preko njih. Sve smo se posekle na polomljena stakla. Nastala je panika - ispričale su žene koje su bile u autobusu u trenutku nesreće.

Prema informacijama vlasnika turističke agencije, autobus je kupljen pre oko mesec dana i ovo su bila jedna od njegovih prvih putovanja i ispunjava sve bezbednosne standarde.

Na mesto nesreće odmah su stigli policija, tri vatrogasna vozila i Hitna pomoć, a prolazni vozači su stali da pomognu.

Autor: Iva Besarabić