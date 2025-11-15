MLADIĆ (21) SE UGUŠIO U SILOSU ZA ŽITO! Spustio se da otključa levak, žitarice ga zatrpale: Njegov kolega ostao zatpan do vrata

Mladi Rumun (21) ugušio se u četvrtak uveče u silosu za žito u austrijskom gradu Ernstburnu dok je njegov sunarodnik i kolega (37) preživeo tako što su ga u poslednjem trenutku spasili vatrogasci.

Vatrogasci su stigli sa dvoje vozila i uspeli su tridesetsedmogodišnjeg radnika da izvuku iz silosa nakon čega je on sa lakšim povredama prevezen u regionalnu bolnicu.

"Žitarice su se ponašale kao živi pesak"

Nažalost, drugom radniku nije bilo spasa.

- Uz ogromnu fizičku snagu i pod ekstremnim pritiskom, kolege su pokušale da oslobode mladića. Žitarice su se ponašale kao živi pesak i dovele našu ekipu do krajnjih granica. Za mladića je sva pomoć stigla prekasno - saopštili su vatrogasci.

Hteli da otključaju levak za evakuaciju

Kako su rekli, dvojica Rumuna su u četvrtak oko 18 sati ušla u silos za žito kako bi otključali levak za evakuaciju.

- Da bi to uradili, njih dvojica su ušli u silos za žito odozgo. Dvadesetjednogodišnjak je potpuno potonuo, a njegov kolega do vrata. Drugi radnik je odmah pokrenuo lanac spasavanja - saopštila je regionalna policija Donje Austrije.

Međutim, kako kažu, ništa više nije moglo da se učini za 21-godišnjeg Rumuna.

- Nadležni inspektorat rada je bio uključen u istragu - navela je policija.

Autor: Iva Besarabić