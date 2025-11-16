AKTUELNO

Svet

DOSAD NEVIĐENA AUKCIJA U SVETU: U Nemačkoj na prodaju tragovi smrti! U izlogu predmeti koji su pripadali žrtvama Holokausta!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Međunarodni komitet Aušvic pozvao je aukcijsku kuću Felcman da otkaže događaj, a predsednik Kristof Hojbner je nazvao aukciju "ciničnom i besramnom"

Aukcijska kuća u zapadnoj Nemačkoj našla se na meti kritika zbog toga što na aukciju iznosi predmete koji su pripadali žrtvama Holokausta. Aukcija je zakazana za ponedeljak u Nojsu, blizu Dizeldorfa.

Međunarodni komitet Aušvic (IAC) pozvao je aukcijsku kuću Felcman da otkaže događaj.

Potpredsednik IAC-a, Kristof Hojbner, nazvao je aukciju "ciničnom i besramnom".

Hojbner je rekao da se istorija preživelih iz Holokausta "zloupotrebljava u komercijalne svrhe".

"Dokumenta koja se odnose na progon i Holokaust pripadaju porodicama progonjeni. Ona bi trebalo da budu izložena u muzejima ili u postavkama memorijalnih centara, a ne degradirana u predmete trgovine", rekao je on.


Šta se prodaje na aukciji?

Felcman je naveo čitav niz dokumenata u aukciji pod nazivom "Sistem terora", sa predmetima koji datiraju od 1933. do 1945. godine.

Među brojnim predmetima nalaze se nacistička dokumenta o prinudnoj sterilizaciji izvršenoj u koncentracionom logoru Dahau.

Aukcija uključuje i zapise o kompanijama koje su nacisti prinudno otkupili, kao i identifikaciona dokumenta i pasoše Jevreja koji su uspeli da pobegnu od progona u Čile i Argentinu.

U njoj se nalaze i "dokumenta koja su spasila život", poput potvrde o puštanju zatvorenika koji je uspeo da napusti koncentracioni logor Mauthauzen.

Među najličnijim predmetima su tri sveske dnevnika anonimnog poljskog Jevrejina koji je preživeo rat u Poljskoj.

Kao predmet velike kontroverze, aukcija takođe uključuje iznošene Davidove zvezde iz koncentracionog logora Buhenvald, kao i traku sa Davidovom zvezdom.

Nacistički propagandni materijal, uključujući nacističku programsku knjižicu i poster, takođe je deo aukcije.

Autor: D.Bošković

#Holokaust

#Nemačka

#Svet

#aukcija

#tragovi smrti

