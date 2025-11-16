AKTUELNO

Svet

UBIJEN POZNATI ITALIJANSKI BIZNISMEN! Klemente (47) likvidiran usred dana - napadač mu PUCAO pet puta u glavu, pa pobegao na motoru

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Claudio Furlan LaPresse via AP, pixabay.com ||

Clemente Marzullo (47), preduzetnik i bivši košarkaš iz mesta Ačera kod Napulja, ubijen je u Kolumbiji u brutalnoj egzekuciji koja je šokirala i Italiju i lokalnu zajednicu u gradu Kali. Italijanska ambasada u Bogoti potvrdila je smrt, a istraga je u toku.

Marzullo je bio poznat kao nekadašnji mladi talent ekipe JuveCaserta, pre nego što je napustio sport i posvetio se porodičnom poslu sa tekstilom i odećom. Pre više od deset godina odlučio je da se preseli u Kolumbiju, gde je investirao u sektor mode, trgovine i nekretnina. Prijatelji ga opisuju kao tihog, ambicioznog čoveka koji je „tražio novu šansu daleko od Italije”.

Likvidiran usred dana – ubica prišao i pucao pet puta

U utorak popodne, Clemente je razvozio robu u luksuznom stambenom kvartu Gran Limonar u Kaliju, kada mu je prišao napadač — prema pojedinim izveštajima, na motoru — i ispalio više hitaca iz neposredne blizine. Marzullo je pogođen najmanje pet puta i preminuo na licu mesta. Napad je izveden profesionalno, u „mafijaškom stilu”, a kolumbijska policija ne isključuje da se radi o naručenom ubistvu.

Istraga u toku, porodica traži istinu

Osim poslovnih sporova, istražitelji razmatraju mogućnost da je ubistvo povezano sa organizovanim kriminalom. Marzullova porodica u Italiji šokirana je vešću i zahteva da se utvrdi motiv. Njegova sestra je podnela prijavu karabinjerima, tražeći punu saradnju sa kolumbijskim vlastima.

U istoj noći kada je ubijen, u Kaliju je registrovano čak osam ubistava za 24 sata, što pokazuje koliki je nivo nasilja u gradu.

Autor: Iva Besarabić

#Italija

#Policija

#Tragedija

#Ubistvo

#biznismen

POVEZANE VESTI

Region

POZNATI BIZNISMEN UPUCAN U ZAGREBU! Maskirani napadači otvorili vatru na njega dok je išao u kafić, a potom pobegli na motoru

Hronika

OVO JE OTAC KOJI JE HLADNOKRVNO IZREŠETAO SINA U BEZDANU! Majka zatekla jezivi prizor - svi su u ŠOKU

Svet

Atentat! Predsednički kandidat opozicije u Kolumbiji upucan u glavu

Region

TRAGEDIJA KOD BIHAĆA: U sudaru sa automobilom poginuo poznati biznismen

Hronika

NOVI DETALJI MISTERIOZNE PUCNJAVE NA VOŽDOVCU! Vlasnik stana ne zna ko mu je usred noći izrešetao plafon?!

Hronika

'IMAO JE TEŽAK ŽIVOT' Ovo je Ivan koji je BRUTALNO likvidiran u Beogradu: Ubica prišao njegovim kolima, pa mu PUCAO u glavu - Kamere sve SNIMILE (VIDE