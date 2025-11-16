UBIJEN POZNATI ITALIJANSKI BIZNISMEN! Klemente (47) likvidiran usred dana - napadač mu PUCAO pet puta u glavu, pa pobegao na motoru

Clemente Marzullo (47), preduzetnik i bivši košarkaš iz mesta Ačera kod Napulja, ubijen je u Kolumbiji u brutalnoj egzekuciji koja je šokirala i Italiju i lokalnu zajednicu u gradu Kali. Italijanska ambasada u Bogoti potvrdila je smrt, a istraga je u toku.

Marzullo je bio poznat kao nekadašnji mladi talent ekipe JuveCaserta, pre nego što je napustio sport i posvetio se porodičnom poslu sa tekstilom i odećom. Pre više od deset godina odlučio je da se preseli u Kolumbiju, gde je investirao u sektor mode, trgovine i nekretnina. Prijatelji ga opisuju kao tihog, ambicioznog čoveka koji je „tražio novu šansu daleko od Italije”.

Likvidiran usred dana – ubica prišao i pucao pet puta

U utorak popodne, Clemente je razvozio robu u luksuznom stambenom kvartu Gran Limonar u Kaliju, kada mu je prišao napadač — prema pojedinim izveštajima, na motoru — i ispalio više hitaca iz neposredne blizine. Marzullo je pogođen najmanje pet puta i preminuo na licu mesta. Napad je izveden profesionalno, u „mafijaškom stilu”, a kolumbijska policija ne isključuje da se radi o naručenom ubistvu.

Istraga u toku, porodica traži istinu

Osim poslovnih sporova, istražitelji razmatraju mogućnost da je ubistvo povezano sa organizovanim kriminalom. Marzullova porodica u Italiji šokirana je vešću i zahteva da se utvrdi motiv. Njegova sestra je podnela prijavu karabinjerima, tražeći punu saradnju sa kolumbijskim vlastima.

U istoj noći kada je ubijen, u Kaliju je registrovano čak osam ubistava za 24 sata, što pokazuje koliki je nivo nasilja u gradu.

