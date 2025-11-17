AKTUELNO

U Japanu rekordan broj smrtonosnih napada medveda u prvih 10 meseci ove godine

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Broj smrtonosnih napada medveda u Japanu u prvih 10 meseci ove godine porastao je na 196, što je rekord za isti period u poslednjih pet godina, saopštilo je danas japansko Ministarstvo zaštite životne sredine.

Samo u oktobru, zabeleženo je 88 smrtonosnih napada, više nego dvostruko u odnosu na 39 zabeleženih u septembru, prenosi Kjodo.

Po prefekturama, Akita ima najveći broj žrtava u periodu od aprila do oktobra, a slede je prefekture Ivate i Fukušima.

Japanska vlada je u petak pojačala postojeće kontramere protiv medveda kao odgovor na nedavno povećanje napada na ljude, uključujući pružanje finansijske i logističke podrške opštinama da zaposle licencirane lovce.

Kako se navodi, zbog nedostatka kvalifikovanih lovaca širom zemlje, u četvrtak su stupila na snagu i izmenjena pravila koja omogućavaju policajcima da koriste puške za ubijanje medveda.

