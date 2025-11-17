NOVA DRAMA U LUVRU Mladići se približili Mona Lizi, pa uradili nešto NEVEROVATNO

Dva belgijska tiktokera, poznata po "prenkovima" na društvenim mrežama, uspela su u petak, 14. novembra, da okače svoje portrete u muzeju Luvr - blizu slike Mona Lize, a obezbeđenje nije reagovalo.

Prema pisanju portala BfM, influenseri, koji imaju više od 48.000 pratilaca na Tik Toku, rekli su da su sutradan dobili poruku da su slike još okačene u muzeju.

Oni su za francuski portal objasnili kako su okačili fotografije i naveli da su imali unapred smišljen plan.

"Znali smo da će obezbeđenje biti jako, pa smo napravili Lego okvir koji smo mogli da odvojimo i ponovo pričvrstimo unutra. Sve delove smo stavili u torbu za kupovinu", objasnio je jedan od njih.

Nekoliko minuta kasnije, završili su izazov i bez ikakvih problema izašli iz muzeja usput praveći selfi fotografije.

Nova briga o bezbednosti

Kako se navodi, ova "šala", mesec dana nakon pljačke Luvra, izazvala je novu zabrinutost zbog bezbednosnih propusta u muzeju.

U izveštaju objavljenom 6. novembra, Revizorski sud je osudio bezbednosne nedostatke muzeja, ukazujući na prisustvo premalog broja nadzornih kamera i "kašnjenje" koje je uprava napravila u postavljanju sigurnosne opreme.

Muzej Luvr, navodi se, "dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na štetu održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbednosnih sistema", napisao je Revizorski sud.

Autor: S.M.