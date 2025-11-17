AKTUELNO

Svet

NOVA DRAMA U LUVRU Mladići se približili Mona Lizi, pa uradili nešto NEVEROVATNO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla ||

Dva belgijska tiktokera, poznata po "prenkovima" na društvenim mrežama, uspela su u petak, 14. novembra, da okače svoje portrete u muzeju Luvr - blizu slike Mona Lize, a obezbeđenje nije reagovalo.

Prema pisanju portala BfM, influenseri, koji imaju više od 48.000 pratilaca na Tik Toku, rekli su da su sutradan dobili poruku da su slike još okačene u muzeju.

Oni su za francuski portal objasnili kako su okačili fotografije i naveli da su imali unapred smišljen plan.

"Znali smo da će obezbeđenje biti jako, pa smo napravili Lego okvir koji smo mogli da odvojimo i ponovo pričvrstimo unutra. Sve delove smo stavili u torbu za kupovinu", objasnio je jedan od njih.

Nekoliko minuta kasnije, završili su izazov i bez ikakvih problema izašli iz muzeja usput praveći selfi fotografije.

Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla

Nova briga o bezbednosti

Kako se navodi, ova "šala", mesec dana nakon pljačke Luvra, izazvala je novu zabrinutost zbog bezbednosnih propusta u muzeju.

U izveštaju objavljenom 6. novembra, Revizorski sud je osudio bezbednosne nedostatke muzeja, ukazujući na prisustvo premalog broja nadzornih kamera i "kašnjenje" koje je uprava napravila u postavljanju sigurnosne opreme.

Muzej Luvr, navodi se, "dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na štetu održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbednosnih sistema", napisao je Revizorski sud.

Autor: S.M.

#Luvr

#Policija

#mona liza

#obezbeđenje

#reakcija

POVEZANE VESTI

Svet

Tiktokeri prevarili obezbeđenje muzeja i okačili slike blizu Mona Lize: Luvr opet na meti

Svet

Poznati pljačkaš ima svoju teoriju o pljački u Luvru: Evo koju sumanutu ideju predlaže lopovima

Extra

Otkrivena još jedna tajna 'Mona Lize': Misterija pejzaža u pozadini najpoznatije slike na svetu (FOTO)

Svet

POGLEDAJTE SNIMAK FILMSKE KRAĐE IZ LUVRA: U pitanju su 'profesionalci', poznato kako su tačno izveli pljačku (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Matea stala u Sandrinu zaštitu i ispolivala Luku, on je žestoko isprozivao! (VIDEO)

Domaći

EMINA JAHOVIĆ CRVENOKOSA: Pevačica pokazala novo izdanje, komentari samo pljušte, kakva promena! (FOTO)