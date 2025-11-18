AKTUELNO

Svet

Telo malog Miroslava pronađeno bez glave, uhapšena majka: Policajcima bilo zlo na uviđaju

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Elena C. uhapšena je u Rusiji zbog sumnje da je ubila, a potom obezglavila svog šestogodišnjeg sina Miroslava.

Jezivi zločin dogodio se, kako se sumnja, pre nekoliko dana na području Moskve, a glava mališana pronađena je u nedelju u rancu bačenom kraj jezera Goljanovski.

Radnici komunalnih službi su u nedelju ujutru, oko 9.30 časova pronašli ranac u blizini obale, a policiji se slošilo od prizora kada su stigli na uviđaj. Ubrzo su stigli forenzičari, ali i ronioci koji su krenuli da češljaju jezero i okolinu. Gotovo istovremeno, policija je primila poziv od dečakove bake, koja je prijavila da je njen šestogodišnji unuk nestao i da je poslednji put viđen u stanu svoje majke Elene.

Do večeri, detektivi su stigli u porodični stan, gde je dečakovo telo pronađeno na balkonu. Majka deteta, 31-godišnja Elena C. i njen partner su odvedeni u policijsku stanicu na ispitivanje.

Prema izvorima, Elena je pričala nepovezano i partnera je optuživala za zločin, da bi na kraju priznala da je ona ta koja je svirepo ubila dete.

U toku je psihijatrijsko veštačenje osumnjičene, koja je prethodno bila pod nadzorom psihijatra ii žalila se na anksioznost.

Komšije su rekle da su bili sukobi u porodici, te da je Elena imala poteškoća da brine o deci. Mali Miroslav bio je invalid od rođenja, nije mogao samostalno da hoda i zahtevao je stalnu pomoć. Njegova devetogodišnja sestra je stavljena pod nadzor Centra za socijalni rad.

Prema rečima poznanika porodice, Elena je imala finansijske poteškoće, imala je dugove za kredite i radila je honorarno kao prodavac i kurir. Ranije ove godine se razvela od oca svoje dvoje dece. Nesrećni čovek je živeo sam i za smrt sina Miroslava je saznao iz medija.

Prema pisanju medija, otac je poslednjih dana pokušao da kontaktira Elenu kako bi odveli ćerku na odmor, ali ona nije odgovarala na njegove pozive.

Autor: D.Bošković

