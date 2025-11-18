MAJKA POGINULA SA TROJE DECE! Hteo da ubije bivšu ženu, pa zapalio njenu sestru i mališane: Antonia gledala kako joj porodica umire

Brajoni Gavit (29), i njeno troje dece, Denisti Birtl (9), Oskar Birtl (5) i 22-mesečna Obri Birtl, poginuli su u požaru u Bredfordu, u Zapadnom Jorkširu.

Do tragedije je došlo, jer je muškarac hteo da ubije svoju bivšu partnerku, ali je ubio njenu sestru i njeno troje dece.

Antonija Gavit, sestra poginule žene, očajnički se borila protiv svog bivšeg muža Šaraza Alija kada je on upao na imanje. Motivisan „ljubomorom i podstaknut pićem i drogom“ nakon završetka njihove „nasilne“ sedmogodišnje veze, on je silom ušao u kuću, sipao benzin unutra i zapalio.

Nije uspela da izvuče porodicu iz vatre

Sud je čuo da je Antonija očajnički pokušavala da se vrati u kuću u kojoj su joj sestra, nećakinje i nećak bili zarobljeni unutra, dok je kuću zahvatao plamen. Vatra je bila prejaka, a kada je policija stigla šest minuta kasnije, plamen je zahvatao prednji deo kuće i bilo je prekasno da se spasu Brajoni i deca.

Imao i saučesnike

Ali (40)i njegov saučesnik Kalum Sanderlend (26) iz Kiglija optuženi su za ubistvo Brajoni i troje dece i pokušaj ubistva Antonije.

Mohamed Šabir (45), koji je trebalo da se pojavi na suđenju sa njima, preminuo je od srčanog udara prošlog meseca nakon što se srušio u zatvoru.



Tužilac Dejvid Bruk KC rekao je da su muškarci vozili od Kiglija do Bredforda neposredno pre 2 sata ujutru, zaustavljajući se usput da kupe kanister benzina od sedam litara.

Rekao je porotnicima da je Ali snimljen na vratima kako govori Sanderlendu, koji je nosio benzin i upaljač, da „šutne vrata“, što je on i uradio.

- Antonija je videla kako Brajoni, koja se probudila, šutira Alija dok se penjao uz stepenice. Antonija je uspela da mu otme posudu, ali on je upalio upaljač i požar je počeo da gori, obuhvatajući stepenice i njenu sestru. Završila je ispred zatvorenih ulaznih vrata i onda nije mogla da se vrati unutra.Otrčala je iza kuće, ali zadnja vrata su se zaglavila i nije mogla da ih otvori uprkos tome što ih je šutirala - rekao je tužilac.

Osumnjičeni negiraju optužbe.

Autor: D.Bošković