Policiji prijavljeno da se iz paketa čuju neobični zvukovi: Kada su ga otvorili, usledio je neviđeni šok

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Nemačka policija dobila je neobičnu dojavu da se iz jednog paketa čuje mjaukanje, a kako se ispostavilo, vlasnica mačke nije primetila da se njena ljubimica uvukla u kutiju, pa ju je zapakovala, prenosi list Špigel.

Žena je ostavila pošiljku u paketomatu u blizini jedne pekare u mestu Nerzingen u Bavarskoj, nakon čega je radnica pekare čula tiho mijaukanje i prijavila slučaj policiji.

Pripadnici policije su otvorili paket i oslobodili mačku.

Radnica pekare je poznavala ženu koja je ostavila paket, pa ju je obavestila o svemu.

Kako se ispostavilo, mačka se neopaženo uvukla u kutiju i unutra zaspala.

Žena je potom zatvorila kutiju, najverovatnije ne primetivši mačku, koja je ostala nepovređena i vraćena je svojoj vlasnici.

Autor: S.M.

