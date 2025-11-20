AKTUELNO

MOSAD TVRDI: Hamas planirao napade u Evropi iz Katara, moguće i Turske

Izraelska obaveštajna služba Mosad saopštila je danas da su nedavno sprečeni teroristički planovi Hamasa u Evropi bili koordinisani iz Katara, a verovatno i iz Turske, nakon višemesečne istrage sprovedene u saradnji sa evropskim službama.

Prema Mosadu, oružje zaplenjeno prošlog meseca u Beču pripadalo je Hamasovom operativcu Muhamedu Naimu, sinu političkog lidera Hamasa Basema Naima, sa kojim se sastao u Dohi u septembru, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska strana navodi da vreme održavanja sastanka ukazuje na moguće odobrenje operacije sa vrha, iako Hamas negira umešanost.

Nakon hapšenja u Nemačkoj i Velikoj Britaniji, evropske službe zaplenile su automatsko oružje, pištolje i municiju, za koje se sumnja da su bili namenjeni napadima na jevrejske ciljeve.

Austrijska služba bezbednosti DSN pronašla je deo arsenala u Beču.

Istraga takođe razmatra ulogu Hamasovih članova sa boravkom u Turskoj.

Izrael navodi da Hamas od napada 7. oktobra 2023. pojačano gradi mrežu u Evropi.

Hamas negira da je povezan sa uhapšenim osumnjičenima i tvrdi da je njegova delatnost usmerena isključivo na “otpor izraelskoj okupaciji u Palestini”.

Autor: Marija Radić

