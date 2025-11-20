Sviridenko: Sekretar Kopnenih snaga SAD može u Kijevu da vidi posledice ruskih napada

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je danas, nakon sastanka sa sekretarom vojske Sjedinjenih Američkih Država, Danijelom Driskolom da njegova poseta pruža priliku predstavnicima američke administracije da lično vide posledice ruske agencije.

"Ova poseta pruža priliku predstavnicima američke administracije da procene situaciju na terenu i vide posledice ruske agresije", kazala je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ona je kazala da je izuzetno važno dalje pojačati sankcije protiv Rusije, kako bi se smanjile mogućnosti vođenja agresivnog rata.

"U vreme kada Rusija nastavlja da ubija naše ljude, cilja stambene zgrade raketama i pogađa kritičnu infrastrukturu, strategija pritiska na Rusiju ostaje efikasna", rekla je Sviridenko.

Ona je potvrdila i da je Američko-ukrajinski investicioni fond za obnovu, koji je pokrenuo predsednik SAD Donald Tramp, uspešno počeo sa radom, i da proširuje svoje aktivnosti.

Ukrajina i SAD su 14. novembra objavile osnivanje Američko-ukrajinskog investicionog fonda za obnovu - međunarodne konsultantske kompanije Alvarez & Marsal (A&M), koji će kako je najavljeno do kraja sledeće godine imati oko 200 miliona dolara (173,6 miliona evra).