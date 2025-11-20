AKTUELNO

Svet

Sviridenko: Sekretar Kopnenih snaga SAD može u Kijevu da vidi posledice ruskih napada

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vadym Sarakhan (STR) ||

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je danas, nakon sastanka sa sekretarom vojske Sjedinjenih Američkih Država, Danijelom Driskolom da njegova poseta pruža priliku predstavnicima američke administracije da lično vide posledice ruske agencije.

"Ova poseta pruža priliku predstavnicima američke administracije da procene situaciju na terenu i vide posledice ruske agresije", kazala je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ona je kazala da je izuzetno važno dalje pojačati sankcije protiv Rusije, kako bi se smanjile mogućnosti vođenja agresivnog rata.

"U vreme kada Rusija nastavlja da ubija naše ljude, cilja stambene zgrade raketama i pogađa kritičnu infrastrukturu, strategija pritiska na Rusiju ostaje efikasna", rekla je Sviridenko.

Ona je potvrdila i da je Američko-ukrajinski investicioni fond za obnovu, koji je pokrenuo predsednik SAD Donald Tramp, uspešno počeo sa radom, i da proširuje svoje aktivnosti.

Ukrajina i SAD su 14. novembra objavile osnivanje Američko-ukrajinskog investicionog fonda za obnovu - međunarodne konsultantske kompanije Alvarez & Marsal (A&M), koji će kako je najavljeno do kraja sledeće godine imati oko 200 miliona dolara (173,6 miliona evra).

#Julija Sviridenko

#Kijev

#Napad

#SAD

#Ukrajina

#razaranje

POVEZANE VESTI

Svet

Zelenski: Siguran sam da se Putin plaši SAD

Svet

Tramp poručio da SAD i Kanada neće započinjati nove trgovinske pregovore

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA MARKOM RUBIJOM: Fokus carine i DOLAZAK AMERIČKIH INVESTITORA!

Svet

Tramp: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i 'večnog mira'

Svet

UDARNO IZ KIJEVA! ZELENSKI PRISTAO: Pao dogovor sa Trampom, Ukrajina prihvatila sve uslove

Politika

VUČIĆ SE DANAS SASTAJE SA ERIKOM SVOLVELOM: Predsednik Srbije razgovaraće sa kongresmenom iz SAD