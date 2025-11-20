AKTUELNO

Vetar tokom uragana Melisa na Karibima dostigao REKORDNU JAČINU: Naleti bili i preko 405 kilometara na sat

Naleti vetra tokom uragana Melisa dostigli su rekordnu brzinu od preko 405 kilometara na sat prošlog meseca kada je udario u obalu Kariba, pokazuju podaci Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja američke Naučne fondacije, prenosi danas CBS njuz.

Podaci o jačini vetra prikupljeni su kada je avion za praćenje uragana ispustio merne instrumente u centar oluje.

Ove sonde imaju na sebi pričvršćene male padobrane i beleže od dva do četiri očitavanja u sekundi pre nego što padnu u okean.

Ovakva vrsta sondi je jedini uređaj koji registruje istovremeno podatke o pritisku, temperaturi, vlažnosti i jačini vetra.

Jedna od sondi zabeležila je da je udar vetra uragana Melisa dostigao brzinu od 252 milje na sat (405,5 kilometara).

Istraživači su ustanovili da je to najjači udar vetra koji je ikada zabeležila sonda.

Prethodni rekord sonda je registrovala tokom tajfuna Megi, kada je 2010. iznad Pacifika zabeležena brzina vetra od 248 milja na sat.

Uragan Melisa izazvao je razorne posledice krajem oktobra u oblasti Kariba, dostigavši jačinu 5. kategorije, a na desetine ljudi su poginule, mahom na Jamajci i Haitiju, podsetio je CBS.

JOŠ JEDAN TURISTA PREMINUO U ISTANBULU! S ova dva simptoma završio u bolnici, dve sestre HITNO hospitalizovane!

