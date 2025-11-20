Dečak (13) snimao dok je DO SMRTI mučio mačku: Hvalio se po TikToku, njegov iskaz ostavio sve u ŠOKU

Dečak (13) iz Mađarske snimao je sebe kako do smrti muči mačku, a njegov iskaz je sve šokirao.

Mališan je pronađen nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži snimak na kojem se vidi kako se dečak jezivo iživljava nad životinjom sve dok mačka nije uginula.

Snimak, kjoi je nestao u gradu Metasalka, traje nekoliko minuta i prikazuje zaista uznemirujuće prizore.

Na snimku se vidi kako dečak hladokrvno prvo udara, gazi, potom više puta krvnički treska mačku o pod, i na kraju skače po njoj i gazi joj na vrat sve dok mačka nije uginula. Video snimak je završio na internetu i izazvao je ogorčenje građana koji su čitav slučaj i prijavili.

Dete je ubrzo identifikovano i locirano, a školarac je rekao da je mačku mučio jer je "igrao igru" u kojoj on treba da bude "negativac".

Ipak, jedan od influensera rekao je za medije da mu je prethodnih dana više ljudi poslalo taj snimak sa profila na TikToku. On kaže da je kontaktirao dečaka koji se, kako navodi, nije kajao što je ubio životinju.

"Mali je bio ponosan zbog toga što je uradio. Prvo je rekao da je mačku ubio jer je bila puna buva. Onda mi je pisao i molio me da nigde ne objavljujem snimak i to što je rekao jer se kaje. Tada je rekao i da je mačka bila jadna i da ne bi ni znala da se snađe za hranu. Ne znam šta je istina, zaista. Pričao je i da je našao mače i odneo ga kući, ali da roditelji nisu dali da ga zadrži", rekao je TikToker.

Ističe da je pregledao profile dečaka na društvenim mrežama i da je dečak kačio više fotografija na kojima pozira sa noževima.

Iz Udruženja za zaštitu životinja su sve detalje izneli policiji.

"Kako smo čuli tom klincu je neko 'dao zadatak' da bude negativac u igri i on je trebalo da se 'uživi u ulogu' tako što će da ubije mačku na tako brutalan način. To je užasno i roditelje isto treba kriviti", rekao je Ričard Kapin, vođa Udruženja za zaštitu životinja.

Iz policije su naveli da je dete saslušano, ali da zbog godina osumnijčenog i same istrage neće saopštavati više detalja.

Autor: Marija Radić