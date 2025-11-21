MLADA NAĐENA MRTVA NA DAN VENČANJA: Telo pronađeno okrenuto naopačke u zidu, a onda je otkrivena jeziva istina o tome šta se dešavalo pre smrti

Eni Li (24), bila je na samo nekoliko dana od udaje za ljubav svog života kada je nestala.

Nažalost, na dan kada je trebalo da se uda za ljubav svog života, pronađena je mrtva, a njeno izlomljeno telo pronađeno je osakaćeno i okrenuto naopačke u zidu.

Eni je nestala iz svoje laboratorije na Jejlu u Nju Hejvenu, Konektikat, 2009. godine, i dok je njen ubica konačno pronađen - njegovi razlozi za otmicu, ubistvo, a zatim i bacanje njenog tela na tako jeziv način nikada nisu otkriveni i ostaju misterija do danas.

Rođena u San Hozeu 1985. godine, bila je jedna od najboljih u srednjoj školi. Osvojivši čak 160.000 dolara stipendije, diplomirala je na Univerzitetu u Ročesteru u severnom delu države Njujork, sa diplomom iz biologije razvoja ćelija. Tamo se zaljubila u Džonatana Vidavskog.

Jutro kada je nestala, Eni je otišla u svoju laboratoriju, a video nadzor je zabeležio kako ulazi u zgradu u 10 časova ujutru 8. septembra. Ovo će postati njeno poslednje počivalište. Kada se nije vratila kući do večeri, jedna od njenih pet cimerki je podigla uzbunu, prema pisanju lista Hartford Kurant. Njena sveska, torbica i kreditna kartica pronađene su u zgradi.

Nažalost, mesecima ranije, Eni je napisala članak o bezbednosti na kampusu pod nazivom „Kriminal i bezbednost u Nju Hejvenu“ za časopis B Medicinskog fakulteta Jejl.

Autor: Iva Besarabić