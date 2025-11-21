AKTUELNO

Svet

Luskuzni italijnski brend na stubu srama: Radnici u ponižavajućim uslovima radili za 2,75 evra po satu

Izvor: Pink.rs/Alo

Italijansko pravosuđe danas je otvorilo novu fazu istrage protiv luksuznog modnog brenda Tods i trojice rukovodilaca firme, uz zahtev tužilaca iz Milana za uvođenje šestomesečne potpune zabrane oglašavanja kompanije zbog sumnji u sistematsko iskorišćavanje radnika.

Pod istragom su menadžeri Simone Bernardini, Mirko Bartoloni i Vitorio Maskioni, kojima se stavlja na teret kršenje propisa o radnom vremenu i bezbednosti.

Zaposleni kompanije su bili plaćeni samo 2,75 evra po satu i prisiljeni na rad, a bili su smešteni u uslovima koje tužioci opisuju kao "ponižavajuće", prenosi Sole 24 Ore.

Tužilaštvo tvrdi da je modna kompanija Tods bila upozorena na kršenje propisa, ali da nije popravila situaciju, već je prihvatila ili omogućila nezakonitu praksu radi koristi.

Osnivač Todsa, Dijego Dela Vale, više puta je branio poslovanje kompanije i upozoravao da bi ovakve istrage mogle narušiti reputaciju oznake "napravljeno u Italiji".

Dela Vale je prethodno bio umešan u brojne skandale, a kao nekadašnji vlasnik fudbalskog kluba Fiorentina je zbog učešća u korupciji i nameštanju mečeva osuđen na 15 meseci zatvora.

Autor: Jovana Nerić

#Italija

#iskorišćavanje

#modni brend

#poniženje

#radnici

