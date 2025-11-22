MAJKA I ĆERKA (7) ŽIVE IZGORELE, PRONAĐENE ZAGRLJENE! Poljakinje ubijene u ruskom napadu, Varšava HITNO reagovala, oglasio se Tusk! (FOTO+VIDEO)

Osnovna škola koju je Amelija (7) pohađala, saopštila je da su ona i njena majka poginule "grleći jedna drugu" dok je njihov stan gutala vatra.

Sedmogodišnja devojčica Amelija, po nacionalnosti Poljakinja, ubijena je u nedavnom ruskom napadu na ukrajinski grad Ternopilj, saopštili su poljski zvaničnici.

- Amelka je imala sedam godina. Sedam. Poljsko dete. Poginula je u Ternopilju tokom brutalnog ruskog raketnog napada - napisao je poljski premijer Donald Tusk na mreži Iks.

Amelka miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku rakietowego. Nie spełni już żadnych swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać. Bo to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci. — Donald Tusk (@donaldtusk) 21. новембар 2025.

- Nikada neće ostvariti nijedan svoj san. Ovaj okrutni rat mora da se okonča, a Rusija ga ne sme dobiti. Jer ovo je takođe rat o budućnosti naše dece - dodao je Tusk.

Potraga za nestalima ušla u treći dan

The death toll in Ternopil has risen to 32, including 6 children, and 94 people have been injured in the Russian attack.

Just terrible. https://t.co/wFNRHT70X1 — Людмила (@KCQMSQyoGzxwuZB) 22. новембар 2025.

U petak su akcije potrage i spasavanja u Ternopilju ušle u treći dan, dok se još 16 osoba vodi kao nestalo posle ruskog napada na stambenu zgradu u kojem je poginula najmanje 31 osoba, među njima šestoro dece, a povređene su 94 osobe.

U napadu su pogođene dve višespratnice - na jednoj je uništeno nekoliko gornjih spratova, dok je druga zahvaćena vatrom koja je progutala desetine stanova duž celog objekta.

Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova, Maciej Vevior, takođe je u petak popodne rekao da je poljsko dete "ubijeno" od strane Rusije.

- Noći između 18. i 19. novembra Rusija je napala civile u Ternopilju. Među žrtvama ove brutalnosti je sedmogodišnja poljska državljanka - Amelka. Poginula je noću sa svojom majkom - rekao je Vevior.

Majka i ćerka poginule zagrljene

Njena majka, Oksana, takođe je poginula u napadu. Ternopiljska osnovna škola broj 27, u kojoj je Amelija pohađala drugi razred, navela je u saopštenju da su Amelija i njena majka "žive izgorele, zagrljene", dok je vatra gutala njihov stan.

Polka zamordowana w Ukrainie.

Amelia.



W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu.

Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka.



Zginęła w nocy ze swoją mamą.



Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) 21. новембар 2025.

- Cela naša školska zajednica žali za nenadoknadivim gubitkom: Amelija, bistro dete, mali anđeo, nikada više neće sesti u svoju klupu, zagrliti svoje drugare iz razreda ili ih ugrejati svojim vedrim pogledom - napisala je škola.

Ukrajina tuguje – hiljade ljudi odaju počast

Ukrajinci oplakuju ovaj tragični napad, a 20. novembra, tokom dana žalosti, izašli su na ulice da odaju počast poginulima. Polja sveća, cveća i plišanih igračaka položena su na improvizovanom memorijalu za žrtve.



A beautiful family was killed by the russians in Ternopil.



One boy was seven years old, and the other was not even a year old.



On November 20, russians hit a residential building in Ternopil. At least 31 civilians were killed, including 6 children. https://t.co/w0i7WbMF8T pic.twitter.com/RTlMeLsH8c — Eli SpiderWeb 🕸️🦩💛💚🧡 (@EliBlueYellow) 22. новембар 2025.

Autor: A.A.