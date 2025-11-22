HOROR! Tragična smrt dvoje mladih influensera: Preminula Đina, a tri dana kasnije i njen bivši dečko Ivan

Tragična smrt dvoje mladih influensera potresla je Filipine - dvadesettrogodišnja Đina Lima preminula je 16. novembra, dok je njen bivši partner, dvadesetčetvorogodišnji Ivan Cezar Ronkilo, pronađen mrtav samo tri dana kasnije.

Policija i dalje istražuje misteriozne okolnosti pod kojima su izgubili život.

Đina Lima, influenserka koja je na Fejsbuku i Instagramu imala stotine hiljada pratilaca, preminula je pod nerazjašnjenim okolnostima.

Njen bivši dečko Ivan Cezar Ronkilo odvezao ju je u bolnicu u Kvizon Sitiju, gde je proglašena mrtvom.

Prema navodima lista "Filipin Dejli Inkvajerer", lekari su utvrdili da je imala tečnost u plućima, zastoj krvi u srcu i određene spoljašnje povrede, ali nijedna od njih nije bila smrtonosna. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon toksikoloških i laboratorijskih analiza, koje su još u toku.

Policija je takođe saopštila da je u Liminoj sobi pronašla marihuanu i određene lekove, što bi moglo da pomogne u rasvetljavanju slučaja.

Samo tri dana nakon njene smrti, 19. novembra, Ivan Cezar Ronkilo pronađen je mrtav na stepeništu svoje kuće. Njegova smrt se trenutno ispituje kao mogući suicid.

Dan ranije, Ronkilo je na Fejsbuku objavio emotivnu poruku posvećenu preminuloj influenserki, napisavši na filipinskom: "Volim te mnogo, Đina. Ne mogu dalje bez tebe pored mene."

Porodica Ivana Ronkila oglasila se nakon njegove smrti navodeći da je mladić bio izložen ozbiljnom onlajn zlostavljanju od trenutka kada je objavljeno da je Lima preminula. Jedan član porodice apelovao je na javnost da ne donosi preuranjene zaključke na društvenim mrežama.

Policija je istakla da Ronkilo nije imao nikakve veze sa smrću Đine Lime. Istraga o oba tragična slučaja i dalje traje, prenosi Blick.

