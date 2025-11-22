CURE DETALJI SA MUČNOG SASTANKA U KIJEVU! Trampov čovek psovao pred svima, razgovor iz noćne more: Rusi imaju jaku bazu, pitanje je vremena...

Trampovi izaslanici su dali Ukrajini ultimatum da potpiše mirovni sporazum do četvrtka, izveštava Financial Times.

Nalazimo se u jednom od najtežih vremena u našoj istoriji, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u televizijskom obraćanju naciji u petak.

Oštra poruka Vašingtona izazvala je uzbunu među evropskim saveznicima, izveštava FT.

Pomoćnici američkog predsednika Donalda Trampa rekli su ukrajinskim i evropskim zvaničnicima da ima malo prostora za pregovore sa Rusijom i da SAD vrše pritisak na Zelenskog da do četvrtka potpiše mirovni sporazum sastavljen uz pomoć Moskve. Tramp želi da sporazum bude potpisan do Dana zahvalnosti SAD.



Američki državni sekretar Danijel Driskol rekao je evropskim ambasadorima i zvaničnicima na sastanku u Kijevu u petak popodne da je optimističan u pogledu mirovnog sporazuma i upozorio ih da će Vašington pokazati malo fleksibilnosti.

- Ne pregovaramo o detaljima - naglasio je.

Visoki evropski zvaničnik rekao je da je sastanak bio mučan. Sastanak u rezidenciji otpravnice poslova SAD u Kijevu, Džuli Dejvis, održan je dan nakon što je Driskol predstavio američki plan od 28 tačaka.

- Koliko god možemo da podržimo nastavak rata u Ukrajini, postoje ograničenja. Postoje jake indikacije da Rusija ima jaku industrijsku bazu i pitanje je vremena kada će Ukrajina morati da sklopi dogovor - rekao je američki diplomata okupljenima.

Američki sekretar vojske Danijel Driskol pojavio se kasnije, naglašavajući da "moramo ovo da okončamo". Upotrebio je psovku.



- Američka vojska voli Ukrajinu i stoji iza Ukrajine, ali iskrena procena američke vojske je da je Ukrajina u veoma lošem položaju i da je sada najbolje vreme za mir - rekao je Driskol.

Pomenuo je bezbednosne garancije, koje su ranije bile kontroverzne: bezbednosne garancije su deo ovog američkog sporazuma, o njima će se razgovarati sa evropskim i ukrajinskim liderima, najavio je.

- Imamo uzak prozor za mir - predsednik Tramp želi mir sada - upozorio je Driskol svoje evropske saveznike, prema beleškama koje je Fajnenšel tajmsu dostavio zapadni zvaničnik koji je bio prisutan na sastanku u Kijevu.

Izokola im je rekao da je bolje da se ne petljaju previše, koristeći sliku previše kuvara u kuhinji - ili kako bi se u našim krajevima reklo: mnogo babica, kilavo dete.

Gardijan piše da je američki sekretar vojske Driskol rekao saveznicima NATO-a da neuključivanje Ukrajine i drugih članica NATO-a u pregovore olakšava proces. Nijedan sporazum nije savršen, ali mora se postići što je pre moguće, primetio je Driskol.

Američki zvaničnici su rekli ambasadorima NATO-a na tom sastanku da očekuju da će primorati predsednika Volodimira Zelenskog da pristane na mirovni sporazum u narednim danima, pod pretnjom da će se u budućnosti suočiti sa mnogo gorim sporazumom.

Nekoliko evropskih ambasadora na sastanku dovelo je u pitanje sadržaj sporazuma i način na koji su SAD pregovarale sa Rusijom, a da nisu obavestile svoje saveznike, izveštava Gardijan. Bio je to sastanak iz noćne more, rekao je jedan od učesnika novinarima u britanskom listu. Moramo da biramo između gubitka američke podrške i gubitka sopstvenog dostojanstva u surovom miru sa Rusijom, rekao je Zelenski u televizijskom obraćanju.

Vesti iz Kijeva, zajedno sa porukom predsednika Donalda Trampa u petak da će Ukrajini "morati da se dopadne" mirovni predlog Vašingtona, pokrenule su kasne noćne diskusije među evropskim liderima okupljenim na samitu G20 u Johanesburgu o tome kako intervenisati.

Britanski premijer Kir Starmer je u subotu najavio da će se "ukrajinski prijatelji i partneri" sastati na marginama samita G20 kako bi razgovarali o tome kako obezbediti prekid vatre i stvoriti prostor za smislene mirovne pregovore.

- Razgovaraćemo o trenutnom predlogu koji je na stolu i, kao podršku predsednikovom nastojanju za mir, razmotriti kako možemo ojačati ovaj plan za sledeću fazu pregovora - rekao je Starmer.

Jasno je da se predlog Vašingtona ne smatra konačnim. Evropski lideri, kao i premijeri Japana, Kanade i Australije, razgovaraju o svojoj strategiji za Ukrajinu u Johanesburgu.

Autor: D.Bošković