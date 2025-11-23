NAPADNUTA MOSKVA, ODJEKUJU SNAŽNE EKSPLOZIJE! Aerodrom Žukovski HITNO obustavio sve letove i rad! Dronovi bruje nad prestonicom RUSIJE! (FOTO+VIDEO)

Ukrajinska vojska navodno je napala Šaturinsku termoelektranu u Moskovskoj oblasti na 130 km od Moskve.

Ukrajinska vojska navodno je tokom noći 23. novembra izvela napad na Šaturinsku termoelektranu u Moskovskoj oblasti, preneli su ruski Telegram kanali.

Na društvenim mrežama pojavili su se navodni snimci koji prikazuju veliku eksploziju i požar u elektrani nakon što je projektil pogodio cilj.

List "Kijev independent" navodi da ove informacije trenutno ne može da verifikuje, a ukrajinska vojska za sada nije komentarisala izveštaje o napadu.

Gde se nalazi termoelektrana?

🇺🇦🇷🇺 | Russian media on Telegram report that the Ukrainian army attacked the Shatura thermal power plant in the Moscow region during the night of November 23



No damage or casualties have been officially confirmed. pic.twitter.com/QAtBEzXBjS — Inside the conflict (@Muhamma22474285) 23. новембар 2025.

Šaturinska termoelektrana nalazi se oko 120 kilometara istočno od Moskve, na periferiji Moskovske oblasti.

Ranije tokom noći, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su dve ukrajinske bespilotne letelice oborene na putu ka prestonici.

BREAKING:



The Kyiv Independent reports that Russian Telegram media claimed a Ukrainian strike damaged the Shatura Thermal Power Plant in Moscow Oblast. pic.twitter.com/uvizcfUrVv — Active News (@activenews129) 23. новембар 2025.



Rosavijacija, ruska vazduhoplovna agencija, takođe je objavila da je aerodrom Žukovski privremeno obustavio rad zbog prisustva dronova u regionu.

Ukraine's military struck the Shatura Thermal Power Plant in Moscow Oblast overnight on Nov. 23.



The Shatura plant is one of Russia’s oldest and largest electricity and heat generation facilities, supplying the wider Moscow region. pic.twitter.com/nUQiod8UuQ — ConflictLive (@conflict_live) 23. новембар 2025.



Ukrajinski napadi na vojnu i industrijsku infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom ruskih snaga, oslanjajući se pre svega na domaće dronove. Trenutno nema dostupnih informacija o razmeri štete niti o eventualnim žrtvama.



Međusobni napadi na energetsku infrastrukturu

Napad dolazi u trenutku kada je Kijev intenzivirao napade na rusku naftnu, gasnu i energetsku infrastrukturu, koja predstavlja ključni izvor prihoda za Moskvu u ratu u Ukrajini.



Proteklih meseci, Moskva je takođe pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, u pokušaju da zemlju ponovo uvede u tešku krizu tokom zime.

🚨 Russia 🇷🇺 - Several large blasts struck the Shatura Thermal Power Station in Moscow Oblast — one of Russia’s biggest power plants — after a major Ukrainian drone attack targeted the capital tonight. pic.twitter.com/5NiDuV54y1 — DefenseByte (@TheDefenseByte) 23. новембар 2025.

Autor: D.Bošković