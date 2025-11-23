RAZJAŠNJENO ZAŠTO JE UHAPŠEN: Bivši predsednik Brazila Bolsonaro lemilicom POKUŠAO DA SKINE ELEKTRONSKI NADZOR

Brazilska savezna policija saopštila je u subotu da je bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro priznao da je u ranim jutarnjim satima lemilicom oštetio narukvicu za elektronski nadzor koju je nosio na zglobu.

Alarm sistema za elektronski nadzor oglasio se u 00.07 časova, o čemu je Bolsonarov tim za obezbeđenje odmah obavestio Sekretarijat za sprovođenje zatvorskih sankcija Saveznog okruga, koji je odgovoran za kontrolu tog uređaja, prenosi danas portal G1.globo.com.

Prema rečima istražitelja, bivši predsednik je sam priznao da je koristio opremu za zavarivanje kako bi manipulisao uređajem za praćenje.

Brazilske vlasti su saopštile da su "zbunjene ponašanjem bivšeg predsednika", koje je sve iznenadilo svojom "drskošću", uz ocenu da nije u pitanju trivijalna greška, poput deaktivirane naprave već "de fakto i namerno kršenje zakona".

Pokušaj Bolsonara da deaktivira uređaj za elektronski nadzor se odigrao u ranim jutarnjim časovima u njegovoj porodičnoj kući.



Autor: Jovana Nerić