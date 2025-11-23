UZNEMIRUJUĆI SNIMAK POGIBIJE KASKADERA U CIRKUSU: Smrt pred tribinama punim dece, salom odjekivali krici! Presudila mu opasna 'KUGLA SMRTI' (VIDEO)

Mladi kaskader (26) je poginuo u italijanskom gradu Sant Anastazija u petak uveče nakon što je cirkuska predstava pošla po zlu.

Tragedija se dogodila tokom izvođenja čuvene "Kugle smrti", ​​trika u kojem kaskaderi voze motocikle unutar lopte sa mrežom.

Tri kaskadera su učestvovala u ovom triku, ali su se u jednom trenutku dvojica sudarila.

Mladi kaskader je preminuo samo nekoliko trenutaka kasnije, dok je drugi prevezen u bolnicu i trenutno je u kritičnom stanju.



Treći motociklista je prošao bez ozbiljnih povreda.

Sve se dogodilo pred velikim brojem dece, a nekoliko posetilaca je snimilo nesreću mobilnim telefonima.

- Ovo je bolna tragedija. Znam da su bila prisutna deca, koja su svedočila ovoj tragediji. Mogu samo da kažem da je ovaj cirkus veoma popularan. Nisam video njihovu predstavu, ali izgleda da su veoma dobro opremljeni i pretpostavljam da su imali sve potrebne dozvole za izvođenje tako opasne predstave. Ali staviti trojicu motociklista u jednu loptu je prilično opasno. Izražavam saučešće porodicama pogođenim ovim događajem - rekao je gradonačelnik Sant Anastazije, Domeniko Espozito.

Autor: D.Bošković