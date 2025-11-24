OTMICE, KRAĐE, PLJAČKE U Rimu 18 uhapšenih zbog ozbiljnih prestupa

U romskom naselju Parioli u Rimu, karabinjeri specijalne jedinice za organizovani kriminal uhapsili su danas 18 osoba, osumnjičenih za najmanje 46 krivičnih dela, uključujući krađe i pljačke, kao i ozbiljnije prestupe poput otmice, krađe u trgovinama i izazivanja požara.

Prema informacijama iz istrage, koju vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal u Rimu, osumnjičeni su pripadnici kriminalne grupe sa područja tog naselja.

Istragom je utvrđeno da su pljačkaši ciljali starije osobe, uglavnom na prepad usred noći ili tokom popodnevnih i večernjih sati, dok su gledale televiziju. U nekim slučajevima, žrtve su bile pretnjama i nasiljem prisiljene da predaju sve vrednije predmete, dok im je, u jednom incidentu, bilo zaprećeno pištoljem, prenosi Rai Uno.

Iako su pojedini osumnjičeni već uhapšeni u ranijim fazama istrage, grupa je uspevala da se brzo reorganizuje, regrutujući nove članove.

Tokom operacije, karabinijeri su prisluškivali telefonske razgovore osumnjičenih, pri čemu su u pozadini snimljeni i glasovi i vrisci žrtava, što je dodatno potvrđivalo ozbiljnost zločina.

Neki od uhapšenih osumnjičeni su i za krađe u komercijalnim objektima, poput igraonica i kafića. Takođe, istražitelji su otkrili da je jedan od organizatora pljački, koji je koordinirao zločine iz zatvora Ređina Koeli, koristio mobilne telefone za upravljanje operacijama.

