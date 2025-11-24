AKTUELNO

Svet

Oružana pljačka u Prištini: Napadnut kombi za transport novca, odjekivali rafali, potera za razbojnicima

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Danas oko 14 časova u naselju Sunčani breg u Prištini došlo je do pucnjave tokom pokušaja oružane pljačke kombija koji je prevozio novac, prenosi Gazeta Express. Prema informacijama policije, u incidentu nije bilo povređenih, dok su osumnjičeni pobegli.

Portparol Policije tzv. Kosova, Enis Plana, potvrdio je za da se sumnja kako je pucnjava izbila tokom pokušaja pljačke vozila za transport novca. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju počinilaca.

Portal Kallxo izveštava da se za napad sumnjiče dve osobe koje su pobegle sa mesta događaja motociklom. U blizini je pronađen zapaljen automobil, ali još nije utvrđeno da li je povezan sa slučajem.

Prema dosadašnjim podacima, osumnjičeni su ispalili više hitaca, ali niko nije povređen. Policija je odmah po prijavi blokirala područje i obezbedila ga sigurnosnim trakama.

Autor: D.Bošković

#Razbojnici

#kombi

#pljacka

#potera

#pristina

