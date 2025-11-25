Fon der Lajen o Ukrajini: Centralno pitanje pregovora iznenadilo mnoge, a razbesneće Rusiju

Centralna tačka predstojećih pregovora o okončanju rata u Ukrajini je pitanje finansiranje koje uključuje imobilisanu rusku imovinu, saopštila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Interesi Ukrajine su naši interesi, oni su nerazdvojni. Zato ćemo nastaviti čvrsto da stojimo uz Ukrajinu u predstojećim pregovorima. Centralna tačka je pitanje finansiranja Ukrajine, uključujući korišćenje imobilisane ruske suverene imovine - napisala je Ursula fon der Lajen na svom nalogu na mreži Iks.

Ona je nakon onlajn konferencije ''koalicije voljnih'' saopštila da se na njoj razgovaralo o tekućim pregovorima ka pravednom i trajnom miru za Ukrajinu, i pozdravila je što je na konferenciji učestvovao i američki državni sekretar Marko Rubio.

- U poslednjih nekoliko dana i sati videli smo solidan i ohrabrujući napredak. Potrebna nam je snažna transatlantska saradnja. Jer ona daje rezultate - navela je fon der Lajen i kao primer navela koordinisane talase sankcija ruskoj ekonomiji.

Najavila je nastavak povećanja pritiska na rusku ekonomiju sve dok ne dođe do ''istinske spremnosti da se uključimo na kredibilan put ka miru''.

- Dok su Evropa i njeni partneri u potpunosti angažovani u potrazi za pravednim i održivim mirom, sinoć je Rusija eskalirala svoje napade na Kijev, a rakete i dronovi su čak povredili vazdušni prostor Moldavije i Rumunije - navela je ona.

Na današnjoj konferenciji ''koalicije voljnih'' učestvovali su evropski lideri, uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona, premijera Velike Britanije Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i druge.

Zelenski je rekao da je Kijev spreman da prihvati sa mirovnim sporazumom koji su predstavile Sjedinjene Američke Države, kao i da je spreman da razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o osetljivim tačkama tog plana.

Makron i Starmer izrazili su spremnost na pripremu finansijske pomoći Ukrajini iz zamrznute ruske imovine.

Autor: Iva Besarabić