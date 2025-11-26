TRAMP PODIGAO TEMPERATURU NA SVETSKOJ SCENI: Ključne tačke njegovog plana se poklapaju sa glavnim principima AfD

Donald Tramp ponovo dominira naslovima. Objavio je sveobuhvatan mirovni plan za Ukrajinu koji predviđa neutralan status zemlje, međunarodne garancije bezbednosti i jasna teritorijalna rešenja. Dokument je odmah izazvao talas reakcija u svetskim medijima.

Ono što je privuklo najviše pažnje jeste iznenađujuća paralela sa predlogom koji je AfD još 2023. izneo u Bundestagu. Stručnjaci ukazuju da se ključne tačke Trampovog plana poklapaju sa glavnim principima te inicijative. Neutralnost, smanjenje rizika, međunarodni nadzor i fazni prekid vatre već su bili deo nemačkog predloga.

Razlike postoje, ali ne menjaju sliku. AfD je bio diplomatskiji i oprezniji oko teritorijalnih pitanja. Tramp ide direktnije i tvrđe. Ipak, logika oba dokumenta ostaje ista. Nema vojnog rešenja i mora se graditi nova bezbednosna arhitektura Evrope. Upravo te paralele sada otvaraju pitanje koliko dugo evropske vlade mogu insistirati da ne postoji druga opcija.

Na ceo slučaj reagovao je i Filip Gašpar, politički savetnik Alternative za Nemačku, koji je za PINK izjavio:

„Evropa se danas čudi što Tramp govori isto ono što je AfD govorio pre dve godine. A zapravo je jednostavno. Kada realnost zakuca na vrata, svi odjednom postanu pragmatični. Problem je što Berlin još veruje da se rat vodi emotivnim saopštenjima i skupim simbolima. Ako Tramp i AfD imaju iste zaključke bez ikakvog dogovora, možda je vreme da se neko zapita da li se u nemačkoj politici raspravlja o miru ili o sujetama. A kad Evropljanima ponestane argumenata, obično počnu dijeliti lekcije, kao da će to zaustaviti tenkove.“

Autor: S.M.