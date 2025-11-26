Hitno se oglasila Rusija o državnom udaru: Predsednik u nepoznatom stanju, stižu jezive vesti

Zbog izuzetno napete situacije u glavnom gradu Gvineje Bisao, i dalje pristižu protivrečni izveštaji o statusu predsednika Umarua Sisoka Embala, saopštila je ruska ambasada za Sputnjik.

Kako navode, pouzdanih informacija o tome šta se sa predsednikom trenutno dešava - nema.

- U vezi sa predsednikom stižu protivrečni izveštaji iz različitih izvora - navela je ambasada.

Diplomatsko predstavništvo takođe je potvrdilo da su naoružani ljudi u uniformama zauzeli zgradu Centralne izborne komisije, što dodatno produbljuje krizu u zemlji.

Ranije danas, predsednik Embalo izjavio je da je oko podneva uhapšen u svom kabinetu u predsedničkoj palati i da je u toku pokušaj državnog udara.

U Gvineji Bisao 23. novembra održani su opšti izbori, a i aktuelni predsednik Embalo i njegov protivkandidat Fernando Dijaš proglasili su pobedu. Zvanični rezultati biće objavljeni u četvrtak, 27. novembra.

