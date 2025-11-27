Vrednost bitkoina ponovo iznad 90.000 dolara: Preokret posle paničnog minimuma

U poslednje vreme, sreda pre Dana zahvalnosti bila je slaba, sa padovima u šest od poslednjih sedam godina, uključujući ogromne padove i 2020. i 2021. godine

Sa današnjim rastom, bitkoin je porastao za oko 12 odsto sa svog paničnog minimuma blizu 80.000 dolara početkom prošlog petka. Ipak, najveća svetska kriptovaluta ostaje u padu od 3% tokom prošle nedelje, 21% tokom proteklog meseca i 28% od svog rekordno visokog nivoa od 126.000 dolara.

U vreme pisanja ovog teksta, bitkoin se trgovao nešto iznad 90.000 dolara, što je porast od skoro 3% u poslednja 24 sata.

„Volatilnost bitkoina se vraća otkako je dostigla najviši nivo od aprila ove godine, jer se tržište trgovalo sa manjim obimom tokom nedelje Dana zahvalnosti“, rekao je Jasper De Mer, strateg u Wintermute-u. „Tanka tržišta mogu ublažiti oštre pokrete.“

Podaci o opcijama pokazuju da mnogi trgovci očekuju da će bitkoin ostati u uskom rasponu, prema De Meru. Pozicioniranje teži prodaji kol opcija i gušenju oko raspona od 85.000 do 90.000 dolara, sa samo blagom zaštitom od pada. To znači da se trgovci klade da će bitkoin ostati na mestu i spremni su da iskoriste prednost drugih koji očekuju veliki pomak.

„Tržište deluje prijatno sa obe strane koje usporavaju pokrete, umesto da se pozicionira za proboj“, rekao je. Taj stav postavlja ton pred dugi vikend, kada manji obim često ograničava velike pokrete cena.

Autor: S.M.