AKTUELNO

Svet

Vrednost bitkoina ponovo iznad 90.000 dolara: Preokret posle paničnog minimuma

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Kin Cheung ||

U poslednje vreme, sreda pre Dana zahvalnosti bila je slaba, sa padovima u šest od poslednjih sedam godina, uključujući ogromne padove i 2020. i 2021. godine

Sa današnjim rastom, bitkoin je porastao za oko 12 odsto sa svog paničnog minimuma blizu 80.000 dolara početkom prošlog petka. Ipak, najveća svetska kriptovaluta ostaje u padu od 3% tokom prošle nedelje, 21% tokom proteklog meseca i 28% od svog rekordno visokog nivoa od 126.000 dolara.

U vreme pisanja ovog teksta, bitkoin se trgovao nešto iznad 90.000 dolara, što je porast od skoro 3% u poslednja 24 sata.

„Volatilnost bitkoina se vraća otkako je dostigla najviši nivo od aprila ove godine, jer se tržište trgovalo sa manjim obimom tokom nedelje Dana zahvalnosti“, rekao je Jasper De Mer, strateg u Wintermute-u. „Tanka tržišta mogu ublažiti oštre pokrete.“

Podaci o opcijama pokazuju da mnogi trgovci očekuju da će bitkoin ostati u uskom rasponu, prema De Meru. Pozicioniranje teži prodaji kol opcija i gušenju oko raspona od 85.000 do 90.000 dolara, sa samo blagom zaštitom od pada. To znači da se trgovci klade da će bitkoin ostati na mestu i spremni su da iskoriste prednost drugih koji očekuju veliki pomak.

„Tržište deluje prijatno sa obe strane koje usporavaju pokrete, umesto da se pozicionira za proboj“, rekao je. Taj stav postavlja ton pred dugi vikend, kada manji obim često ograničava velike pokrete cena.

Autor: S.M.

#90.000 dolara

#Bitkoin

#Novac

#Vrednost

#kriptovaluta

POVEZANE VESTI

Extra

BITKOIN SE PONOVO POPEO IZNAD 66.000 DOLARA - Investitori optimisti povodom daljeg rasta

Domaći

'Najvažnije mi je bilo da dotični...' Anđelka Žugić prvi put o svom haosu od kako se saznalo da je u vezi s drugom od bivšeg muža!

Društvo

SPREMITE SE ODMAH ZA LETO! Tokom proleća čak 20 dana sa temperaturom IZNAD 25 stepeni!

Društvo

Detaljna prognoza za naredne dane: Sledi preokret kakav niste očekivali, OVAJ DAN JE KLJUČAN

Politika

'IAKO SE SUOČAVAMO SA RAZLIČITIM IZAZOVIMA, NEMA RAZLOGA ZA BRIGU' Vučić poslao važnu poruku: Naš zadatak je da istrajemo, da čuvamo ono što je najvre

Domaći

'RAZVOD UZ POMOĆ CRNE MAGIJE!' Indi otkrila MRAČNE TAJNE propale ljubavi sa danskim biznismenom: Edipopvac i lažov... (FOTO)