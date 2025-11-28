SNAŽAN POTRES BLIZU GRANICE SA MEKSIKOM: Veoma jak zemljotres pogodio Gvatemalu

Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 28. novembar 2025 u 21.06 časova, u Gvatemali, nedaleko od granice sa Meksikom.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 15.326 i dužine -92.0764.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 144.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić