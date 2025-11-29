SKUPLJI ULAZ U LUVR! Poznati muzej nakon pljačke podiže cenu ulaznice, evo koliko će sad koštati

Planirane su mere za unapređenje iskustva posetilaca, uključujući premeštanje slike Mona Liza.

Luvr će od početka naredne godine povećati cene ulaznica za većinu posetilaca izvan Evropske unije za 45 odsto, odlučio je upravni odbor muzeja.

Turisti iz SAD, Velike Britanije, Kine i drugih zemalja moraće da plate 32 evra za ulaz, a povećanje bi trebalo da obezbedi milione evra za planirane rekonstrukcije.

To je odlučeno nakon pljačke iz oktobra, kada je četvoročlana grupa ukrala nakit vredan 102 miliona dolara.

Revizija sprovedena nakon incidenta ukazala je na zastarele bezbednosne sisteme i infrastrukturne probleme.

Od januara - dodatnih 10 evra za ulazak u Luvr

Od 14. januara posetioci iz zemalja van Evropskog ekonomskog prostora plaćaće dodatnih 10 evra za ulazak u muzej, koji je prošle godine primio skoro devet miliona ljudi, većinom stranih turista.

Više od 10 odsto posetilaca dolazi iz SAD, a oko šest odsto iz Kine.

Muzej se godinama suočava sa kritikama zbog:

- prevelike gužve

- dugih redova

- ograničenog kapaciteta

Nove mere u muzeju

Francuski predsednik Emanuel Makron i uprava muzeja u januaru su najavili mere za unapređenje iskustva posetilaca, uključujući plan da se slika Leonarda da Vinčija, "Mona Liza", premesti u novi prostor kako bi se smanjila prenatrpanost.

Luvr planira i široku obnovu drugih delova muzeja, kao i dodavanje novih sadržaja poput toaleta i restorana, što će koštati stotine miliona evra.

Ranije ovog meseca zatvorena je galerija grčke keramike zbog strukturnih problema.

Istraga povodom pljačke pokazala je da je muzej poslednjih godina više ulagao u kupovinu umetničkih dela nego u održavanje i restauraciju.



Autor: Jovana Nerić