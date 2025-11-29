PREOKRET U ISTRAZI! Devojčica iz Srbije je ubila sestru pre godinu dana, sad otkriveni motivi! FBI OTKRIO JEZIVU ISTINU!

Ubistvo sedmogodišnje devojčice iz Srbije koju je prošle godine izbola njena 13-godišnja sestra u Lajpcigu, navodno su inicirali pedofili iz sadističke grupe „764“, pišu nemački mediji.

Odgovarajući čet-protokoli pronađeni su na pametnom telefonu 13-godišnjakinje, prenosi „Der Špigl“, dodajući da je ovo otkriće šokiralo i najiskusnije istražitelje.

Dugo vremena ovaj slučaj bio je enigma za nemačke inspektore, ali sada se pojavljuje jasan motiv iza ovog monstruoznog čina. Tokom analize čet-aktivnosti tinejdžerke, kriminalistički inspektori naišli su na tragove koji ukazuju da je jedan član sadističke grupe „764“, poznat pod nadimkom „White Tiger“, mogao da bude povezan sa ubistvom.

„Znamo gde tvoja porodica živi i poznajemo sve članove tvoje porodice. Ako ne uradiš ono što ti kažemo, ubićemo vas sve“, navodi „Špigl“ pretnju iz četa kojom je učenica navodno bila primorana da ubije svoju sestru.

Tužilaštvo u Lajpcigu nije želelo da komentariše navode Špigla niti da govori o toku istrage, prenose nemački mediji.

Prema saznanjima FBI-ja, „White Tiger“ i grupa „764“ širom sveta pokušavali su da osetljive tinejdžere navedu na samoubistva ili masovne napade.

Podsetimo, ovo je bila jedna od najtežih porodičnih tragedija koja se u Saksoniji ikada dogodila. Uveče 25. oktobra 2024. godine, devojčica je pozvala hitnu službu i rekla da se kod kuće desilo „nešto strašno“.

Nekoliko minuta kasnije, policajci su u prizemnom stanu u naselju Klajncoher zatekli jeziv prizor. Na podu je ležala devojčica bez svesti, teško krvareći iz višestrukih ubodnih rana. Uprkos brzoj reanimaciji, lekari nisu uspeli da je spasu.

Starija sestra žrtve u suzama je priznala da je ona zadala ubode. Roditelji, poreklom iz Srbije, u tom trenutku nisu bili u stanu.



