UKRAJINA NA PRAGU MINI-REVOLUCIJE! Odlazak ključnog čoveka Zelenskog izazvao HAOS: Neviđeni skandal drma rejting, svi sada pominju SAMO JEDNO

Politički sistem Ukrajine priprema se za "mini-revoluciju" dok je predsednik zemlje, Volodimir Zelenski, prinuđen da se prilagodi životu bez svog najbližeg savetnika i najlojalnijeg saradnika Andrija Jermaka, koji je u petak podneo ostavku nakon što je njegov stan pretresen u sklopu proširene antikorupcijske istrage.

Jermakova ostavka mogla bi da donese ogromne posledice po unutrašnju upravu zemlje, kao i po pregovaračku poziciju Ukrajine u razgovorima o okončanju rata sa Rusijom, gde je bio šef ukrajinske delegacije u mirovnim pregovorima sa Belom kućom.

- To je mini-revolucija u političkom i upravljačkom sistemu. Jermak je bio ključni element u sistemu vlasti koji je Zelenski izgradio - rekao je kijevski politički analitičar Volodimir Fesenko.

Pad koji niko nije očekivao

Čak i kada je u petak pretresen Jermakov stan, malo ko je očekivao da će ga to dovesti do pada, jer je preovladalo uverenje da Zelenski neće žrtvovati svog najpoverljivijeg čoveka ni po koju cenu.

Iako Jermak zasad nije optužen ni za šta, antikorupcijska istraga pretila je da dominira vestima i izazove potpunu političku krizu, usred rastućeg nezadovoljstva javnosti korupcijom.

Rejting Zelenskog već je ozbiljno pao zbog skandala. U subotu je Ukrainska Pravda, pozivajući se na izvore, objavila da su istražioci zaplenili nekoliko laptopova i mobilnih telefona iz Jermakovog stana radi analize.

- Za Zelenskog je to bila teška odluka, razumeo je političku potrebu, ali je psihološki bio zavisan od Jermaka - rekao je Fesenko, dodajući da je verovatno da je odluka bila Jermakova, a ne naređenje predsednika.

- Mislim da je Jermak shvatio da, ako on potone, povući će i Zelenskog sa sobom i odlučio je da se žrtvuje kako bi spasao Zelenskog - dodao je,

Ko će zameniti drugog najmoćnijeg čoveka Ukrajine?

Kao i uvek nakon pada moćnog političkog aktera, period prilagođavanja mogao bi da bude haotičan. Neki od Jermakovih lojalnih sledbenika sada će strahovati za svoje pozicije, dok će mnogi drugi u eliti odahnuti i nadati se većem direktnom pristupu predsedniku.

- Jermak je čuvao pristup ne samo komunikacijama predsednika sa spoljnim svetom, već i informacijama koje su stizale do njega - rekla je Olena Prokopenko, viša naučna saradnica u German Marshall Fund-u.

Smatralo se da kontroliše mrežu Telegram kanala koji su širili napade na njegove protivnike i bio je poznat po žestokoj kontroli pristupa Zelenskom.

- Postojalo je oko pet-šest ljudi koji su imali direktan pristup predsedniku, a Jermak je sistematski pokušavao da ih potisne - rekao je Fesenko.

Očekuje se da Zelenski uskoro imenuje naslednika. Većina dosad pominjanih imena dolazi iz predsednikovog užeg kruga, ali ko god bude izabran, malo je verovatno da će u početku imati išta nalik Jermakovoj moći.

Interesantno je da se do sada Zelenski uvek odupirao pozivima da otpusti Jermaka ili čak da mu se podrežu krila. Kako pišu svetski mediji, oni koji poznaju obojicu kažu da je njihov odnos blizak.

Dok predsednik Volodimir Zelenski nosi lice rata u Ukrajini, njegov šef kabineta Andrij Jermak dugo je privlačio pažnju kao najmoćniji čovek Kijeva.

Sve o Andriju Jermaku pročitajte u našem odvojenom tekstu.



Autor: Iva Besarabić