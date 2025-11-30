DETALJI UBISTVA ALBANSKOG BIZNISMENA! Haos na mestu zločina, žena vrišteći dotrčala do auta u kojem je žrtva (VIDEO)

Poznati albanski biznismen Edmond Hika (43), znan i kao Mondi Mehala, ubijen je večeras u Elbasanu, javljaju lokalni mediji. Kako se navodi, on je pogođen sa dva hica u glavu i preminuo na licu mesta.

Prema zvaničnim podacima policije, iz policijske izjave - Mehala je pronađen mrtav u svom automobilu oko 20.35.

Automobil je bio parkiran pored njegove benzinske pumpe "Xhaxhi Oil", koju je on posedovao.

Na snimcima sa mesta zločina vide se jake policijske snage, a na jednom od videa je i žena koja je vrišteći dotrčala do automobila u kom je bio ubijeni Mehala.

Prema nekim izvorima, napadači su ga pogodili sa dva metka u glavu.

Drugi izvori tvrde da je pucao pištoljem i da je Mehala primio tri hica kada je ulazio u automobil - navodno odmah po izlasku iz svoje kancelarije.

Pretpostavlja se da su u atentatu učestvovala dva napadača.

Postoji i informacija da su napadači pobegli crnim "audijem".

Policija je odmah po prijavi podigla kontrolne punktove na izlazima iz grada i formirano je specijalno istražno odeljenje pod nadzorom tužilaštva.

Neke medijske objave pominju da Mehala ima "zanimljivu" prošlost - navodi se da je ranije evidentiran u policiji zbog posedovanja oružja bez dozvole i navodno zbog distribucije narkotika.

Motiv ubistva još nije zvanično saopšten; ne zna se da li je reč o obračunu, kriminalnim vezama, rivalitetu ili nečem drugom.

Nije jasno da li su nadzorne kamere ili druge snimke zabeležile počinioce - mediji napominju da se to "još ispituje".

Nisu objavljena imena osumnjičenih, niti da je iko do sada zvanično uhapšen. Prema nekim izvorima na koje se pozivaju albanski mediji, neke osobe su privedene radi davanja iskaza, ali to ne znači da su u pitanju osumnjičeni.

Autor: Iva Besarabić