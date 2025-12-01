Rekordan broj žrtva nagaznih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u 2024.

Broj smrtnih slučajeva i povreda od nagaznih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u svetu dostigao je u 2024. godini svoj četvorogodišnji maksimum zbog sukoba u Siriji i u Mjanmaru, navodi se u najnovijem izveštaju nevladine organizacije Landmine Monitor.

Najnoviji podaci su objavljeni u trenutku kada su brojne evropske zemlje najavile da nameravaju da se povuku sporazuma o zabrani upotrebe mina, tzv. Konvencije iz Otave, navodeći kao razlog pretnju od ruske agresije, prenosi Rojters.

Prošle godine je zabeleženo više od 6.000 incidenata, uključujući 1.945 smrtnih slučajeva i 4.325 povreda, što je najveći zbirni broj od 2020. godine, navodi se u izveštaju Landmine Monitora za 2025. godinu.

Skoro 90 odsto žrtava nagaznih mina bili su civili, a skoro polovina nastradalih bile su žene i deca.

Porast broja žrtava je primećen uglavnom u zonama sukoba u Siriji i u Mjanmaru, a Landmine Monitor navodi da se nakon pada bivšeg predsednika Sirije Bašara el Asada povratnici iz izbeglištva suočavaju sa sve većim rizikom od neeksplodiranih mina.

U Mjanmaru je zabeležen rekordan broj incidenata sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima, više od 2.000, jer i vojska i pobunjeničke grupe sve više koriste tu vrstu smrtonosnog oružja, navodi se u izveštaju.

Nekoliko evropskih zemalja najavile su da će se povući iz Konvencije o zabrani upotrebe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prenosa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju usvojene u Otavi 1996. godine.