U PLAVOJ DŽAMINI BEZ CIPELA, ALI I MOLITVE: Vatikan sumira prvu posetu Rimokatoličkog poglavara inostranstvu

Da li je reč o lekciji pape Lava Četrnaestog u Plavoj džamiji, koji je u njoj boravio bez cipela ali i bez molitve? Bezbrojna su tumačenja njegovog gesta, jer se „papa nije osvrnuo na ljubaznost prema religiji Kurana. Izabrao je tišinu“.

Završava se danas petodnevno, a prvo apostolsko međunarodno putovaje pape Lava Turskoj i Libanu, motivisano hrišćanskim sećanjem, posebno 1700. godišnjice Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, temelja nepodeljenog hrišćanstva, onog koji je ujedinio sve hrišćane 325 godine imperator Konstantin. Ostaje papina želja da se sve crkve prepoznaju u Kredu koji je ispisan u arheološkim iskopinama bazilike Svetog Neofita, na ekumenskom mestu koje nastavlja da priča.

Papin program je bio krcat posetama, obraćanjima, susretima i sve je teklo po predviđenom protokolu, ali je jedan događaj izazvao posebnu medijsku pažnju – papa je, naime, trećeg dana boravka posetio džamiju Sultana Ahmeda, zvanu Plava džamija, u Istanbulu, što je bio jedan od centralnih događaja tokom putovanja u Tursku. Papa je ušao u Džamiju skinuvši cipele ali se nije molio.

- Rekli su mi da je trebalo da se moli, objasnio sam mu da je ovo Alahova kuća, da može da se moli ako želi, a on je rekao: „Ne, pogledaću okolo, želim da osetim atmosferu“, izjavio je novinarima mujezin džamije Askin Musa Tunka. Tako je Lav napravio drugačiji izbor od Benedikta Šesnaestog i pape Franje koji su, boraveći tamo, imali trenutak tihe sabranosti, poput molitve.

- Papa je proveo posetu džamiji u tišini, u duhu meditacije i slušanja, sa dubokim poštovanjem prema mestu i veri onih koji su se tamo okupili u molitvi - saopštila je potom vatikanska Kancelarija za štampu.

Izvesni posmatrači u tom gestu u Plavoj džamiji vide duboki i dalekosežni duh pape Lava, ne poreći bilo šta od istinskog „ekumenizma“ i autentičnog „međureligijskog dijaloga“, a sledeći Drugi vatikanksi koncil, ali ocenjujući i to da je iskazani dijalog sa hrišćanskim crkvama ekumenski, dok je sa islamom, međureligijski.

Ali, stoji i podsećanje izvesnih posmatrača da je papa potpisao, zajedno sa vaseljenskim patrijarhom Vartlomejom, Deklaraciju o međureligijskom dijalogu, da „osuđuje bilo koje korišćenje religije i ime Boga radi opravdanja nasilja“.

Plava džamija, jedna od najznačajnih u Istanbulu, a izgradio ju je između 1609. i 1617. godine, Ahmed Prvi na mestu Velike palate u Carigradu. Monumentalna vizantijska crkva Sveta Sofija izgrađena je u šestom veku, remek-delo vizantijske arhitekture, pretvorena u džamiju 1453, posle otomanskog osvajanja Konstantinopolja, više puta oduzimana hrišćanima, potom pretvorena u Muzej i 2020. godine ponovo u džamiju, po želji predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Autor: Iva Besarabić