Žena posetila muža u zatvoru - policajac otvorio vrata i zatekao horor!

Produžena bračna poseta u zatvoru pretvorila se u tragediju kada je supruga pronađena mrtva u „ljubavnoj ćeliji“.

Osumnjičeni Stefan A. (38) trenutno se nalazi na suđenju pred regionalnim sudom u Nemačkoj zbog sumnje da je ubio svoju suprugu tokom posete iza rešetaka.

Kako prenosi „Bild“, Stefan je osumnjičen da je u takozvanoj „ljubavnoj ćeliji“ zatvora visoke bezbednosti Burg zadavio suprugu Francisku A. (35). Do zločina je došlo 3. aprila 2025. godine, kada je ona došla u produženu posetu u ćeliji B-1-015. Navodno ju je suprug zadavio malo pre kraja posete.

Ćelija u kojoj se tragedija dogodila ima hodnik, toalet, kauč, kuhinju i glavnu prostoriju, kao i panoramske prozore i balkon sa rešetkama.

Do tog dana Stefan A. je važio za neupadljivog zatvorenika, koji je služio kaznu za krađu i prevaru. Pošto nije bilo pritužbi, njemu i supruzi je redovno bio dozvoljen ulazak u sobu za bračne posete – uvek od 9 do 14 časova. Ovo je bila njihova 14. produžena poseta.

Kada je poseta završena, policajac je otvorio vrata ćelije i povikao upomoć. Stefan je čučao ispred kauča, dok je njegova supruga ležala beživotna na leđima. Franciska A., majka dve devojčice (9 i 13 godina), bila je mrtva. Stefan je ispružio ruke i rekao da se neće opirati.

Advokat Jan Zibenhiner, koji zastupa porodicu žrtve, izjavio je da porodica želi da zna zašto ju je optuženi ubio. Do sada je Stefan ostao nem na sve optužbe.

Suđenje se nastavlja.

