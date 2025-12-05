Vojska odmah otvorila vatru: Preletanje dronova nad ključnim nuklearnim objektom izazvale paniku u Francuskoj

Francuska ratna mornarica pucala je na više dronova koji su se pojavili iznad visokosigurnosnog vojnog kompleksa u Bretanji u kome se čuvaju nuklearne podmornice

Francuska ratna mornarica otvorila je vatru na više dronova koji su se pojavili iznad visokosigurnosnog vojnog kompleksa u Bretanji, gde su stacionirane francuske nuklearne podmornice, prenosi AFP.

Prema navodima žandarmerije, u četvrtak uveče iznad baze Il Longue, strateškog središta francuskih balističkih podmornica, uočenо je pet dronova. Ovo područje predstavlja ključnu tačku francuskog sistema nuklearnog odvraćanja, jer su tamo usidrene podmornice opremljene nuklearnim bojevim glavama.



Lokalne vlasti potvrdile su za AFP da je pokrenuta pravna istraga, te da incident nije poremetio rad baze. Dronovi su u ovom području opaženi i prethodnog meseca, iako ne direktno iznad samog kompleksa. Mediji podsjećaju da ovaj region godinama beleži neobične prelete dronova, još od perioda prije ruske invazije na Ukrajinu.

Najnoviji slučaj uklapa se u rastući broj incidenata u kojima bespilotne letelice narušavaju vazdušni prostor NATO zemalja. U poslednjim mesecima zabelženi su preleti dronova iznad osetljivih vojnih i civilnih lokacija u Belgiji, Nemačkoj, Danskoj i Norveškoj. U Poljskoj su u septembru u hitno podignuti borbeni avioni kako bi presreli dronove ruskog porekla, događaj koji je široko ocenjen kao još jedan vid hibridnog pritiska Moskve na Evropu.

Francuske vlasti zasad nisu iznijele nikakve informacije o mogućem poreklu dronova detektovanih iznad vojne baze.

Autor: D.Bošković