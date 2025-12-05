AKTUELNO

Svet

PRONAĐENA TELA SUPRUŽNIKA KOJI SU ZALUTALI NA PUTU KA KUĆI: Nestali nakon porodične proslave

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Bračni par u poznim osamdesetim godinama, koji je nestao nakon što je napustio porodičnu proslavu Dana zahvalnosti u Teksasu, tragično je pronađen mrtav, a porodica veruje da su se tokom povratka kući izgubili, dok se zvanični detalji tragedije još čekaju.

Linda (81) i Geri Lajtfut (82) krenuli su iz Panhendla ka svom domu u Laboku posle porodičnog okupljanja, ali nikada nisu stigli. Nakon što su prijavljeni kao nestali, pet dana potrage završilo se otkrićem njihovih tela u ruralnom području okruga Kvej, u Novom Meksiku, saopštile su kancelarije šerifa okruga Karson i Kvej.

"Nemamo mnogo dodatnih informacija osim onih koje je policija objavila“, izjavila je za medije njihova rođaka Barbara Šeler 4. decembra. „Vozili su taj put bezbroj puta. Nekako su pogrešno skrenuli i izgubili se. Ostavili su mobilni telefon kod kuće.“

Zamenici šerifa iz okruga Kvej izašli su na teren 2. decembra, nakon prijave o mogućem viđenju vozila Lajtfutovih na ranču zapadno od Tukumkarija. Na licu mesta pronašli su neispravno vozilo parkirano u drvoredu na kraju pašnjaka, a ubrzo je potvrđeno da pripada nestalom paru.

„Nažalost, obe osobe su pronađene mrtve“, saopštila je kancelarija šerifa, dodajući da je istraga uzroka smrti i okolnosti njihovog kretanja i dalje u toku.

Put od Tukumkarija do Laboka traje oko tri sata, a porodica i vlasti pokušavaju da rekonstruišu kako je došlo do kobnog skretanja sa rute.

Autor: D.Bošković

#Proslava

#Smrt

#nestali

#put ka kuci

#tela supružnika

POVEZANE VESTI

Svet

Bračni par nestao iz nudističkog kampa: Policija naišla na jeziv prizor

Svet

BRAČNI PAR BRUTALNO IZBODEN NASMRT, SIN PRONAŠAO TELA U STANU: Niko ništa nije video ni čuo, monstruozno ubistvo pod velom tajne

Svet

Policija traži svedoke u slučaju smrti bračnog para Vidović: Tela pronađena tokom praznika u kući u SAD

Hronika

BRAČNI PAR DUMOVIĆ NAĐEN MRTAV U KOLIMA: Misteriozna smrt mladenaca par dana pre prve godišnjice braka

Region

NESTAO POZNATI NOVINAR: Radulović napustio porodičnu kuću i tada mu se gubi svaki trag (FOTO)

Svet

TRAGEDIJA POTRESA FRANCUSKU! Odeća malog Emila nađena 150 metara od mesta gde je ostavljeno telo: Poznati rezultati obdukcije