PRONAĐENA TELA SUPRUŽNIKA KOJI SU ZALUTALI NA PUTU KA KUĆI: Nestali nakon porodične proslave

Bračni par u poznim osamdesetim godinama, koji je nestao nakon što je napustio porodičnu proslavu Dana zahvalnosti u Teksasu, tragično je pronađen mrtav, a porodica veruje da su se tokom povratka kući izgubili, dok se zvanični detalji tragedije još čekaju.

Linda (81) i Geri Lajtfut (82) krenuli su iz Panhendla ka svom domu u Laboku posle porodičnog okupljanja, ali nikada nisu stigli. Nakon što su prijavljeni kao nestali, pet dana potrage završilo se otkrićem njihovih tela u ruralnom području okruga Kvej, u Novom Meksiku, saopštile su kancelarije šerifa okruga Karson i Kvej.

"Nemamo mnogo dodatnih informacija osim onih koje je policija objavila“, izjavila je za medije njihova rođaka Barbara Šeler 4. decembra. „Vozili su taj put bezbroj puta. Nekako su pogrešno skrenuli i izgubili se. Ostavili su mobilni telefon kod kuće.“

Zamenici šerifa iz okruga Kvej izašli su na teren 2. decembra, nakon prijave o mogućem viđenju vozila Lajtfutovih na ranču zapadno od Tukumkarija. Na licu mesta pronašli su neispravno vozilo parkirano u drvoredu na kraju pašnjaka, a ubrzo je potvrđeno da pripada nestalom paru.

„Nažalost, obe osobe su pronađene mrtve“, saopštila je kancelarija šerifa, dodajući da je istraga uzroka smrti i okolnosti njihovog kretanja i dalje u toku.

Put od Tukumkarija do Laboka traje oko tri sata, a porodica i vlasti pokušavaju da rekonstruišu kako je došlo do kobnog skretanja sa rute.

Autor: D.Bošković