'UHAPSITE PUTINA' Međunarodni krivični sud izdao nalog za privođenje predsednika Rusije!

Izvor: Agencije, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Zamenik tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu Nažat Šamim Kan izjavila je danas da istraga tog suda o ruskoj invaziji na Ukrajinu ne može biti zaustavljena mirovnim pregovorima, već da bi je SB UN mogao odložiti.

Međunarodni krivični sud (MKS) je izdao naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i još pet osoba zbog njihove navodne umešanosti u ratne zločine u Ukrajini.

Zamenik tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu Nažat Šamim Kan izjavila je danas da istraga tog suda o ruskoj invaziji na Ukrajinu ne može biti zaustavljena mirovnim pregovorima, već da bi je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija mogao odložiti.

"Ako imamo istragu, onda ćemo slediti sopstveni regulatorni okvir", rekla je Kan.

Kan je navela da pokušaji da se sprovede pravda treba da idu ruku pod ruku sa mirovnim naporima.

"Mora postojati mogućnost za odgovornost da bi mir bio trajan i održiv", rekla je Kan

Dodala je da Savet bezbednosti UN može "zatražiti od suda da odloži slučaj tamo gde smatra da postoji prostor za mirovni sporazum".

Prema njenim rečima, to bi bilo samo "privremeno zaustavljanje" istrage.

Kremlj je više puta rekao da ne priznaje nadležnost tog suda i da smatra nalog ništavnim.

Nadžat Šamim Kan je jedna od devet članova osoblja MKS-a, uključujući šest sudija i glavnog tužioca suda, koje je američki predsednik Donald Tramp sankcionisao zbog sprovođenja istraga protiv američkih i izraelskih zvaničnika.

Autor: D.Bošković

