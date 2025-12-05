TATJANA NESTALA, TRAGALI ZA NJOM 11 DANA, A ONDA USLEDIO OBRT: Pronašli je živu u potkrovlju KOMŠIJINE KUĆE - obelodanjeno šta se krilo iza svega

Tatjana Tramatjere, čiji je nestanak zabrinuo Italiju, pronađena je posle 11 dana u potkrovlju kuće prijatelja Dragosa. Istraga pokazuje da je njen odlazak bio dobrovoljan, a ceo slučaj privodi se kraju

Tatjana Tramatjere (27), devojka čiji je nestanak 24. novembra zabrinuo Italiju, pronađena je živa nakon 11 dana potrage.

Ova mlada žena se tokom noći vratila kući nakon što su je karabinjeri otkrili u malenoj sobi u potkrovlju kuće njenog prijatelja Dragosa Geormeskua, smeštene tek nekoliko metara od njenog doma u Nardu.

Nakon lekarskog pregleda u bolnici, Tatjana je ponovo sa svojom porodicom.

Čini se kako je ceo slučaj bio dobrovoljni beg od sveta, piše Sky TG24.

Preokret

Ključni pomak u istrazi dogodio se u četvrtak uveče, 4. decembra, kada su karabinjeri pronašli Tatjanu u potkrovlju u kojem živi njen prijatelj Dragos (30).

Ujedno, on je i poslednja osoba koja ju je videla pre nestanka. On je priveden na ispitivanje, a ispočetka se sumnjičilo da ju je poticao na samoubistvo.

Želela je izolaciju?

Istraga, koju je koordinisao tužilac Đuzepe Kapoća, od samog se početka usredsredila na poslednje sate pre Tatjaninog nestanka. Utvrđeno je da se tog popodneva sastala sa Dragosom u parku blizu svoje kuće. Razgovarali su o njenom planu da otputuje u Brešu kako bi se našla s bivšim dečkom. Dragos je potvrdio da su se „malo porječkali“, ali i da su se rastali bez napetosti.

Nakon pronalaska, Dragos je istražiteljima objasnio pozadinu događaja.

„Ona je sve organizovala i tražila da joj pomognem jer je rekla da sam jedini kome veruje. Rekla mi je da je bila potištena i htela da se na neko vreme izoluje od sveta, još nekoliko dana i onda bi se vratila kući“, izjavio je on.

Njegovu priču potvrdila je i sama Tatjana, zbog čega se očekuje da će istraga uskoro biti zaključena.

Snimci ključni

Istražitelji su uspeli da rekonstruišu događaje zahvaljujući detaljnoj analizi više od četrdeset sati snimaka sa nadzorne kamere koja je pokrivala ulaz u Dragosovu kuću.

Snimci od 24. novembra prikazuju dve osobe kako ulaze u zgradu, ali zbog lošeg kvaliteta nije bilo moguće utvrditi njihov identitet – videle su se samo siluete.

Međutim, ključno je bilo to što od tog trenutka niko osim Dragosa nije zabeležen kako izlazi ili ulazi. To je istražitelje navelo na zaključak da je Tatjana sve vreme bila unutra.

Na osnovu toga, tužilac je izdao nalog za pretres, a karabinjeri su u potkrovlju zatekli Tatjanu, koja se, prema njihovim rečima, mogla slobodno kretati.

Dragosovo izvinjenje

Dragos Gheormescu se danas obratio i javnosti, izrazivši žaljenje zbog svega što se dogodilo.

„Snažan obostrani osećaj između mene i Tatjane, koji se učvrstio ovih dana, nije mi dopustio da u potpunosti shvatim posledice ove naše avanture, koja je, ponavljam, bila zajednički dogovorena. Želeo sam da zaštitim Tatjanu u njenim ličnim odlukama da promeni život“, poručio je pred kamerama.

Otkrio je da su ovih jedanaest dana proveli dobro.

„Mirno. Među nama postoji naklonost. Nisam prisilio Tatjanu da ostane, to je bila i njena volja. Duboko sam žalostan i izvinjavam se roditeljima i rodbini Tatjane, pripadnicima oružanih snaga i sudijama, te celoj zajednici“, dodao je.

„Proživljavam Božić unapred“

Tatjanin brat Vladimir izjavio je kako porodica ne želi da vrši pritisak na nju.

„Kad me videla, zagrlila me, bila je očigledno preplašena. Fizički je bila malo loše. Prepoznala me. Pustićemo je da progovori kad se bude osećala bolje“, rekao je brat.

Oglasio se i njen otac Rino Tramatjere koji je kratko poručio: „U ovom trenutku proživljavam svoj Božić unapred.“

Tatjana i Dragos jutros su, 5. decembra, ponovo ispitani kako bi se razjasnili svi detalji slučaja. Za istražitelje je sada gotovo sigurno da se radilo o dobrovoljnom odlasku, a pravosuđe će odlučiti da li postoje elementi krivičnog dela.

Autor: D.Bošković