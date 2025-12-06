EKSTRAMUTIRANI 'supergrip' hara svetom: Lekari apeluju da se ponovo nose maske!

Ekstramutirani virus gripa A(H3N2), poznat kao „supergrip“, izazvao je paniku u Velikoj Britaniji. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) proglasila je ranu krizu gripa i upozorila na „najgoru zimu ikada“, dok stručnjaci apeluju na građane da ponovo nose maske.

Prema podacima NHS-a, broj hospitalizovanih pacijenata sa gripom naglo raste – prošle nedelje u Engleskoj je dnevno bilo 1.717 pacijenata, uključujući 69 na intenzivnoj nezi. To je čak 56 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Stručnjaci upozoravaju da je mutirani soj H3N2 zarazniji, dovodi do težih simptoma i ostavlja ljude ranjivim na druge sezonske viruse. Najviše obolelih je među decom školskog uzrasta od 5 do 14 godina.

UK: A mutant strain of the flu hitting the country is believed to be more infectious and leading to more severe illness and hospital admissions than last year - while also leaving people vulnerable to other catching other seasonal viruses at the same time. pic.twitter.com/dLrwCB0POy — Apex World News (@apexworldnews) 06. децембар 2025.

Profesorka Nikola Luis iz Svetskog centra za grip ističe da „nisu videli ovakav virus već neko vreme“ i da H3N2 ima snažniji uticaj na populaciju. Zbog toga su u bolnicama uvedene obavezne maske, a Agencija za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije preporučuje da ih nose svi koji se osećaju bolesno.

Profesor Lorens Jang sa Univerziteta u Voriku naglašava da je pred njima „veoma izazovna sezona gripa“ i da je ključno zaštititi najugroženije – starije, imunokompromitovane i one u kontaktu sa ranjivim osobama. On podseća da su vakcine protiv gripa i COVID-19 i dalje najvažnije oružje u borbi protiv teških bolesti.

Stručnjaci dodaju da je H3N2 letos pretrpeo višestruke mutacije, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teže simptome – od jakih bolova u telu i iscrpljenosti, do neuobičajenih digestivnih smetnji.

Karakteristike H3N2 gripa:

Podtip gripa A, prvi put registrovan 1968. godine.

Mutacije ga čine zaraznijim i težim od drugih sojeva.

Simptomi: bolovi u telu, groznica, glavobolja, bol u grlu, kašalj, iscrpljenost.

Kod dece se češće javljaju povraćanje i dijareja.

Infekcija traje 5–7 dana, ali kašalj može potrajati i do tri nedelje.

Autor: Dalibor Stankov