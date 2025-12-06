AKTUELNO

Užas na Zakintosu: Pitbul usmrtio bebu, roditelji zadržani u pritvoru

Na grčkom ostrvu Zakintosu dogodila se velika tragedija kada je porodični pitbul usmrtio bebu staru 18 meseci.

Dete je bilo u dvorištu svoje kuće kada mu se približio porodični pitbul pas i, iz nepoznatog razloga, napao ga sa velikom žestinom, preneo je portal Protothema.

Tragedija se odigrala u Agios Leontasu, na Zakintosu, gde je dete od 18 meseci umrlo nakon napada razjarenog ljubimca. Prema navodima, dvogodišnje dete bilo je u dvorištu svoje kuće nedugo nakon što se vratilo iz kupovine sa roditeljima.

Dete se navodno približilo porodičnom psu, koji je, iz nepoznatog razloga, napao mališana nanoseći mu teške povrede.

Nedugo posle 13,00 časova, roditelji su u panici pozvali hitne službe i dete je odvezeno u bolnicu. Međutim, već je bilo prekasno, jer je tamo proglašeno mrtvim. Otac deteta je albanskog porekla, dok je majka Britanka i oboje godinama žive na ostrvu Zakintos.

Lokalna zajednica je šokirana incidentom, a nadležni organi su se već mobilisali kako bi istražili okolnosti napada. Roditelji se nalaze u pritvoru.

