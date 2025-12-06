Užas na Zakintosu: Pitbul usmrtio bebu, roditelji zadržani u pritvoru

Na grčkom ostrvu Zakintosu dogodila se velika tragedija kada je porodični pitbul usmrtio bebu staru 18 meseci.

Dete je bilo u dvorištu svoje kuće kada mu se približio porodični pitbul pas i, iz nepoznatog razloga, napao ga sa velikom žestinom, preneo je portal Protothema.

Tragedija se odigrala u Agios Leontasu, na Zakintosu, gde je dete od 18 meseci umrlo nakon napada razjarenog ljubimca. Prema navodima, dvogodišnje dete bilo je u dvorištu svoje kuće nedugo nakon što se vratilo iz kupovine sa roditeljima.

Μακριά από ζώα με απρόβλεπτο χαρακτήρα.

Το αυτό και για τους ανθρώπους.

Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου ράτσας πίτμπουλ της οικογένειας https://t.co/BUqwaPkpBD — Ας πρόσεχες. (@As_prosexes) 06. децембар 2025.

Dete se navodno približilo porodičnom psu, koji je, iz nepoznatog razloga, napao mališana nanoseći mu teške povrede.

Nedugo posle 13,00 časova, roditelji su u panici pozvali hitne službe i dete je odvezeno u bolnicu. Međutim, već je bilo prekasno, jer je tamo proglašeno mrtvim. Otac deteta je albanskog porekla, dok je majka Britanka i oboje godinama žive na ostrvu Zakintos.

Lokalna zajednica je šokirana incidentom, a nadležni organi su se već mobilisali kako bi istražili okolnosti napada. Roditelji se nalaze u pritvoru.

Autor: Marija Radić