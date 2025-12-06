AKTUELNO

Svet

Žena poginula, deca teže povređena nakon skoka sa desetog sprata: Užas u Madridu

Foto: Tanjug AP/Paul White

Žena (48) godina poginula je danas u Madridu nakon što je skočila sa desetog sprata zgrade u okrugu Sijudad Lineal, zajedno sa svoja dva sina, oba stara po tri godine, koji su zadobili teške povrede.

Incident se dogodio oko 9.00 časova, kada su komšije pozvale hitnu pomoć, prenosi RTVE.

Španska policija isključila je mogućnost da je reč o slučaju nasilja u porodici.

Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt žene, dok su deca prebačena u različite medicinske ustanove u kritičnom stanju.

POZNATO KO JE RANJEN U PUCNJAVI NA NOVOM BEOGRADU: Upucan navijač Partizana, sedeo za stolom sa Alibegom (VIDEO)

